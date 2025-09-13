Así como hay especial atención sobre cuánto gana un jugador con la Selección Colombia, un futbolista del panorama a nivel local brilló gracias a una clasificación que lo destacó de manera especial.

Lo cierto es que Atlético Nacional, equipo en el que milita, toma un especial protagonismo en una realidad que pone en lo alto al deporte colombiano en una medición hecha por expertos en el exterior.

¿Cuáles son los jugadores con más minutos disputados en el fútbol mundial?

Un informe reciente del CIES Football Observatory mostró que los jugadores con más minutos disputados durante los últimos 365 días para la categoría de defensas son el argentino Nicolás Otamendi, el paraguayo Junior Alonso y el colombiano William Tesillo, este último con Atlético Nacional.

Esta medición se lleva a cabo considerando partidos oficiales de clubes y selección, por lo que el mencionado equipo colombiano toma una relevancia especial gracias a un jugador que se ha convertido en referente en el último tiempo.

Otamendi, del Benfica, lidera la lista con 6.103 minutos jugados, seguido por Junior Alonso (Mineiro) con 6.042 minutos, y en el tercer lugar aparece el colombiano William Tesillo, de Atlético Nacional, con 5.864 minutos, posición que resalta su gran constancia deportiva.

Además de los tres primeros, el ‘ranking’ continúa con otros defensores destacados: en cuarto lugar figura Brandon Mechele (Brujas) con 5.580 minutos, y en quinto lugar aparece Jonathan Tah (Bayern Múnich) con 5.464 minutos.

El artículo también señala que Tesillo disputó aproximadamente 75 partidos durante ese periodo evaluado, y anotó dos goles para Atlético Nacional; lo que confirma su rol activo y regular como titular.

Es importante mencionar que en esta lista solo se cuentan los minutos oficiales: tanto los de competiciones de liga nacionales como internacionales, además de los de las selecciones nacionales cuando correspondan.

Este tipo de estadísticas publicado por el CIES sirve para dimensionar la carga física, la disponibilidad de los jugadores y su regularidad. En especial, el caso de Tesillo sirve para destacar a un jugador colombiano que aparece entre los defensas más utilizados del planeta durante ese lapso.

¿Qué torneos ha disputado Atlético Nacional en el último año?

Atlético Nacional ha sido campeón y participado durante los últimos 365 días (aproximadamente 2024‑2025) en varias competiciones nacionales e internacionales, con múltiples títulos a bordo en los que ha estado involucrado William Tesillo con una notable carga competitiva.

El club verdolaga disputó la Liga BetPlay Dimayor, la máxima categoría del fútbol colombiano, tanto en sus torneos de Apertura como de Finalización. En particular, ganó el torneo Finalización 2024, coronándose campeón luego de vencer al Deportes Tolima en la final por un marcador global de 3‑1. En el de Apertura de 2025 no pasó de los cuadrangulares.

Participó asimismo en la Copa Colombia (también llamada Copa BetPlay Colombia en algunos espacios), que es el torneo de eliminación directa que agrupa equipos de primera y segunda división. Nacional ganó esta copa en 2024.

Otra competición en la que participó fue la Superliga Colombiana 2025, que enfrenta al campeón del torneo Apertura y al del torneo Finalización del año anterior. Nacional se enfrentó al Atlético Bucaramanga y ganó este trofeo en febrero de 2025, conquistando la cuarta Superliga de su historia.

A nivel continental, Atlético Nacional disputó la Copa Libertadores 2025, que es el torneo más importante a nivel de clubes en América del Sur. Estuvo en la fase de grupos, enfrentando equipos como el Club Nacional de Uruguay, Internacional de Brasil, y Bahía también de Brasil, tanto como local como visitante.

En conjunto, durante este periodo el equipo ha estado activo en la Liga BetPlay, Copa Colombia, Superliga Colombiana y Copa Libertadores.

