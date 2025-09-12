Con la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya asegurada, la Selección Colombia mira hacia el horizonte con una agenda de amistosos diseñada para afinar detalles de cara al gran torneo.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, confirmó que Nigeria será el último rival en la serie de preparatorios para noviembre, completando así un calendario que incluye duelos contra equipos de tres confederaciones distintas.

Los dirigidos por el entrenador Néstor Lorenzo cerraron su participación en las Eliminatorias Sudamericanas con un contundente triunfo 3-6 ante Venezuela, que les permitió finalizar en la tercera casilla con 28 puntos, solo por detrás de Argentina y Ecuador.

El calendario de amistosos para 2025, todos programados en territorio estadounidense –país anfitrión del torneo–, promete ser un banco de pruebas necesarias para el cuerpo técnico.

“Para Noviembre jugaríamos con Nueva Zelanda, que acabó de clasificar también al Mundial y el segundo partido va a ser contra Nigeria. Para marzo no tenemos rivales definidos, pero tenemos muchas opciones”, dijo Jesurún en ESPN.

En octubre, la ‘Tricolor’ abrirá la ventana Fifa con dos compromisos clave: el sábado 11, se medirá a México en el AT&T Stadium de Arlington, Texas; tres días después, el martes 14, recibirá a Canadá en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

Pero el plato fuerte de noviembre llega con la confirmación de Nigeria como el cuarto y último oponente. Antes, el combinado nacional se medirá con Nueva Zelanda.

Los rivales de marzo aún no están definidos y la FCF está a la espera del sorteo para buscar a los contrincantes.

COLOMBIA, CANDIDATA PARA PELEAR LA COPA DEL MUNDO🏆⚽ “Nigeria será rival de Colombia en Noviembre” Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ▶️ Mira #ESPNF360COLOMBIA en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/hsFeeelO99 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 11, 2025

