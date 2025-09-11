Así como se rumora que el mexicano Efraín Suárez tiene en la mira a un colombiano para ficharlo en Pumas, otro reconocido estratega acabó en medio de una nueva y llamativa información.

Juan Carlos Osorio es blanco de una especulación en la que suena para acercarse a un seleccionado que busca cupo al Mundial de 2026, aunque por ahora arrancó esta fase con pie izquierdo.

¿Qué pasó entre Juan Carlos Osorio y la selección de Panamá?

Panamá tiene interés en contratar al colombiano Juan Carlos Osorio como su nuevo director técnico y él estaría con el interés de asumir el cargo, afirmó el periodista José Miguel Domínguez,

“Ha tenido contactos con su entorno más cercano y el técnico colombiano, ni siquiera está sopesando el tema económico”, aseguró el comentarista deportivo en el programa ‘El marcador’, en el país centroamericano.

Osorio, que sonó recientemente para un club colombiano, conoce la Concacaf cuando dirigió a México de camino al Mundial de 2018, cuando clasificó con éxito, lo que le da cierta experiencia. Además, de que tuvo acercamientos antes del arranque de esta eliminatoria.

“Él sabe lo que significa llevar a la Selección de Panamá a un Mundial y rescatarla de esta posible debacle”, afirmó el periodista, luego de que el equipo pasa por una crisis en el arranque de esta etapa final en la clasificación.

El comunicador reconoció que todavía falta saber qué decide la Federación Panameña de Fútbol sobre la dirección técnica que está al mando del español Thomas Christiansen, en la cuerda floja por los malos resultados.

“Al día de hoy no hay ningún tipo de contactos, pero Juan Carlos está enamorado de Panamá y quiere rescatar a la selección con vistas al próximo Mundial. Juan Carlos Osorio está esperando cualquier decisión para sentarse en el banquillo de la Selección de Panamá”, finalizó.

¿Cómo va Panamá en la Eliminatoria al Mundial de 2026?

En los primeros partidos de la fase final (Grupo A), Panamá no ha logrado victorias: empató 0‑0 con Surinam como visitante, y recientemente empató 1‑1 frente a Guatemala en casa. A raíz de estos empates, Panamá marcha con solo 2 puntos en el grupo.

En el Grupo A, la clasificación luce complicada si no mejora. Surinam es líder con 4 puntos, seguido por El Salvador (dirigida por Hernán Darío Gómez) con 3, Panamá ahora tiene 2, y Guatemala cierra con 1.

Panamá ya no tiene margen de error: necesita ganar los cuatro partidos restantes para tener posibilidades reales de clasificar al Mundial sin depender tanto de resultados de terceros.

Para llegar a esta disputa, Panamá superó satisfactoriamente la segunda ronda de las Eliminatorias de Concacaf. Ganó su grupo (Grupo D) al vencer como visitantes a Belice y asegurar puntos claves. Esto le permitió avanzar a la fase final del proceso clasificatorio.

¿Qué selecciones ha dirigido Juan Carlos Osorio?

A lo largo de su carrera como director técnico, el colombiano Juan Carlos Osorio ha estado al mando de dos selecciones nacionales masculinas de mayores: México y Paraguay.

El período más notable de Osorio fue con la Selección de México, a la que dirigió desde octubre de 2015 hasta julio de 2018. Durante su gestión, clasificó al equipo para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

En dicho torneo, México alcanzó los octavos de final, logrando una histórica victoria por 1-0 contra la entonces campeona del mundo, Alemania, en la fase de grupos. Su método de “rotaciones” provocó un intenso debate, pero sus resultados en la eliminatoria de Concacaf fueron sólidos, logrando el primer lugar.

Posteriormente, en septiembre de 2018, fue nombrado técnico de la Selección de Paraguay. Sin embargo, su paso por el combinado guaraní fue extremadamente breve. Por motivos personales, Osorio renunció al cargo en febrero de 2019, habiendo dirigido al equipo en un solo partido amistoso.

Además de estas selecciones, Osorio ha tenido una extensa carrera dirigiendo clubes en Colombia, México, Brasil, Estados Unidos y Egipto.

