Entre José Néstor Pékerman y ahora Néstor Lorenzo, la Selección Colombia vivió momentos de mucha incertidumbre porque los técnicos que pasaron no dieron los resultados esperados y por eso el combinado nacional incluso se quedó sin la posibilidad de disputar el Mundial de Catar de 2022.

Arturo Reyes, Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda fueron los entrenadores que estuvieron en el medio y en ese periodo de tiempo el combinado nacional no mostró gran cosa ni en los campeonatos ni en las Eliminatorias.

De hecho, hace poco se pudo conocer que el que iba a ser el reemplazo de Pékerman no era Queiroz, sino Juan Carlos Osorio, quien venía de hacer una gran Copa del Mundo con México y que de hecho renunció justamente para asumir ese reto tan importante.

En el Mundial de Rusia 2018, México, bajo las órdenes del técnico colombiano, consiguió el histórico resultado de ganarle a Alemania, después vencer a Corea del Sur y finalmente caer con Suecia, lo que igual le permitió clasificar a los octavos de final de ese torneo, fase en la que quedó eliminado contra Brasil.

Esto hizo que Osorio recibiera muchas críticas por parte de la prensa mexicana, como es normal con cualquier entrenador extranjero, pero igual él tenía el apoyo de la Federación y su posibilidad de seguir estaba latente.

Sin embargo, desde la Federación Colombiana de Fútbol lo contactaron para que fuera el reemplazo del argentino José Néstor Pékerman, aunque al final todo fue una ilusión y le salieron, como se dice popularmente, con un chorro de babas.

Cuando le preguntaron el por qué no siguió con la Selección de México, Osorio respondió: “Por razones personales y también porque yo creí en los directivos colombianos, decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado”.

Y sobre si eso le afectó emocionalmente, agregó: “Muchísimo, me dolió mucho porque esa fue una de las dos razones por las que yo me fui, porque en la última parte del Mundial me manifestaron abiertamente que era el candidato”.