Las Eliminatorias Sudamericanas culminaron y con ello se confirmó la salida de Fernando Batista, entrenador argentino que estaba a cargo de la Selección de Venezuela y no pudo cumplir con el objetivo de llevar a la ‘Vinotinto’ al repechaje del Mundial al caer 3-6 con Colombia.

Sin embargo, el remezón no paró ahí, pues la Selección de Perú también sorprendió anunciando la salida de Óscar Ibáñez tras el fracaso en las clasificatorias al quedar en la novena posición de la tabla.

El nombre del nuevo técnico de Perú “será el resultado de una evaluación exhaustiva”, añadió la FPF.

📌 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/iIdg26bBx7 — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 10, 2025

Ibáñez, de 58 años, fue el tercer técnico de Perú en las Eliminatorias, en las que la escuadra inca sumó 12 puntos en 18 partidos.

El argentino-peruano reemplazó en febrero pasado al uruguayo Jorge Fossati que estuvo en el cargo desde enero de 2024, en lugar del peruano Juan Reynoso.

Perú acabó su sueño premundialista con el peor rendimiento de su historia: 2 triunfos, 6 empates y 10 derrotas. Anotó apenas seis goles y recibió 17 en las 18 fechas del clasificatorio que finalizó el martes.

