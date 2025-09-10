La Selección Argentina cayó derrotada 1-0 ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, en un partido importante para la ‘Albiceleste’, ya que una de sus leyendas anunció que no volverá a jugar las Eliminatorias a la Copa Mundo.

Se trata del defensor central Nicolás Otamendi, quien es el segundo capitán de Argentina, y confirmó que el Mundial de 2026 será su último baile con la ‘Albiceleste’.

A través de Instagram, el zaguero lamentó su expulsión en el duelo contra Ecuador, que le impide estar en el primer partido del Mundial, pero se mostró emotivo con el poyo recibido durante los años defendiendo la camiseta de su país.

“Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina”, escribió.

Y añadió: “Este fue mi último capitulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”.

Eliminatorias Conmebol: así quedó la tabla de posiciones

1. Argentina 38 2. Ecuador 29 3. Colombia 28 4. Uruguay 28 5. Brasil 28 6. Paraguay 28 7. Bolivia 20 8. Venezuela 18 9. Perú 12 10. Chile 11

Resultados de la fecha 18 Eliminatorias

Venezuela 3- Colombia 6

Ecuador 1- Argentina 0

Chile 0- Uruguay 0

Perú 0- Paraguay 1

Bolivia 1- Brasil 0

