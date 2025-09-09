Este martes, 9 de septiembre, la Selección Colombia disputará la última jornada de las clasificatorias sudamericanas con la tranquilidad de contar con el boleto al Mundial de 2026, y a la espera de luchar por ser cabeza de grupo.

El duelo será contra la siempre complicada Venezuela, en lo que se puede describir como un clásico regional. Sin embargo, el tinte de esta última fecha es que la ‘Vinotinto’ necesita una victoria o empate para acceder al repechaje.

Bolivia, su único rival por el cupo, está obligada a derrotar a Brasil.

Alineación confirmada de Colombia para enfrentar a Venezuela

Estos son los 11 elegidos por Néstor Lorenzo para el juego de Eliminatorias:

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Kevin Castaño y Jefferson Lerma; James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz.

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formaremos para enfrentar a 🇻🇪 por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/gOQsyJ2lHr — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 9, 2025

