Este martes, 9 de septiembre, puede ser un día histórico para el fútbol venezolano, pues es la única selección de la Conmebol que nunca ha ido a un Mundial y por eso sueña con primero ir al repechaje y luego sí a la Copa del Mundo.

(Ver también: Posible alineación de Colombia para el partido vs. Venezuela; ¿Lorenzo probará cambios?)

Sin embargo, tiene un duro reto que debe superar primero, la Selección Colombia, pues históricamente estos dos equipos han jugado partidos muy intensos y parejos y por eso la victoria no está asegurada.

Y es que cabe recordar que Venezuela necesita de una victoria para asegurar su cupo en el repechaje, ya que si empata o pierde, depende del resultado que se presente en El Alto en el partido entre Bolivia y Brasil.

Lee También

Qué dijo Juan Arango de la Selección Colombia

Ahora, en la antesala de este encuentro, el mejor jugador en la historia del fútbol venezolano, el atacante Juan Arango, calentó la previa con una frase que en Colombia molestó de gran manera.

“Eran mis hijos”, dijo el máximo goleador de la Selección de Venezuela, en diálogo con Fut TV, una página venezolana.

Ahora, esta frase es llamativa porque Arango marcó 22 goles con al Selección de Venezuela en 127 partidos, de los cuales solo 3 fueron a Colombia: Eliminatorias Mundial 2002, Eliminatorias Mundial 2006 y Eliminatorias Mundial 2010.

Además, cabe recordar que desde el año 2000, Colombia y Venezuela se han enfrentado en 13 oportunidades por Eliminatorias, con una cifra de seis victorias para la ‘Tricolor’, cuatro empates y solo tres victorias de la ‘Vinotinto’.

Más allá de eso, este es un partido muy importante para Venezuela, ya que es lo más cerca que ha estado de ir a un campeonato del mundo en los últimos años.

A qué hora es Venezuela vs. Colombia

Vale la pena destacar que este compromiso, el último de las Eliminatorias previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, será este martes, 9 de septiembre, a partir de las 6:30 de la tarde (hora colombiana) en el estadio de Maturín.

(Ver también: Qué necesita Venezuela para jugar el repechaje del Mundial; cuentas contra Colombia son claras)

Dónde ver Venezuela vs. Colombia

Como todos los juegos de la Selección Colombia, los canales autorizados son Caracol y RCN, que tendrán previa, narración y luego un análisis postpartido.

Además, usted podrá reaccionar junto al equipo de Pulzo Deportes a partir de las 6:00 de la tarde por todas las redes sociales de Pulzo.com.

* Pulzo.com se escribe con Z