Este martes, 9 de septiembre, se dará fin a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues las diez selecciones sudamericanas jugarán su último partido con el futuro de la mayoría ya definido, unas clasificadas y otras, eliminadas.

(Ver también: Néstor Lorenzo se cansó de los ‘haters’ de la Selección Colombia; ¿dardo a Carlos A. Vélez?)

De hecho, todo se centra en dos compromisos específicamente, ya que Bolivia y Venezuela están luchando por meterse al Mundial y en sus respectivas sedes esperan conseguir los resultados para acercarse más a la Copa del Mundo de 2026.

De hecho, Venezuela saldrá con todo en Maturín para ganar el clásico y asegurar su cupo, ya que si no suma los tres puntos, depende del resultado entre Bolivia y Brasil.

Lee También

Colombia, por su parte, asumirá este compromiso con toda la seriedad del caso porque por más de que ya clasificó, quiere cerrar esta etapa con una victoria en condición de visitante.

Posible titular de Colombia vs. Venezuela

Es más, en la rueda de prensa previa al compromiso, Néstor Lorenzo habló de posibles cambios en la titular para asumir este compromiso, pero esos en realidad podrían llegar a lo largo del partido.

Es más, se estima que el equipo inicialista sea muy parecido al que le ganó a Bolivia, pero con la inclusión de Daniel Muñoz que ya completó su sanción y por eso vuelve a estar disponible.

La alineación de Colombia sería: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, James Rodríguez; Jhon Arias, Jhon Córdoba y Luis Díaz.

A lo largo del compromiso, sin importar el resultado, se estima que entren jugadores interesantes como el caso de Marino Hinestroza, Dayro Moreno, Kevin Castaño y más.

Cómo se jugará la última fecha de las Eliminatorias

Cabe recordar que los partidos que se jugarán este martes, 9 de septiembre, son:

Ecuador vs. Argentina: 6:00 de la tarde.

Chile vs. Uruguay: 6:30 de la tarde.

Bolivia vs. Brasil: 6:30 de la tarde.

Venezuela vs. Colombia: 6:30 de la tarde.

Perú vs. Paraguay: 6:30 de la tarde.

(Ver también: Selección Colombia cambiaría ante Venezuela con gran novedad: hay opción de meterle mucho turbo)

Cómo va la tabla de posiciones de las Eliminatorias

Con seis equipos ya clasificados y dos buscando su cupo en el repechaje, la tabla de posiciones marcha así:

Equipo Puntos 1. Argentina 38 2. Brasil 28 3. Uruguay 27 4. Ecuador 26 5. Colombia 25 6. Paraguay 25 7. Venezuela 18 8. Bolivia 17 9. Perú (e) 12 10. Chile (e) 10

* Pulzo.com se escribe con Z