A pesar de pullas alrededor de la Selección Colombia, existe una realidad que resulta alarmante y que obliga a que el director técnico tome decisiones para no verse en peligro inminente de cara al Mundial de 2026.

El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá todavía está a casi un año de comenzar, pero el riesgo de las amarillas se convierte en un dolor de cabeza que puede complicar el arranque del certamen para el equipo.

¿Qué pasa si jugador con amarilla recibe otra en último juego de Eliminatoria?

Si un jugador ya tiene una tarjeta amarilla (‘previa’) y recibe una segunda en el último partido de las Eliminatorias, automáticamente quedará suspendido para el siguiente partido oficial, aunque ese sea fuera de la competición actual, por ejemplo, en la fase final del Mundial o en amistosos.

Esto se debe a que la acumulación sí se traslada si la suspensión no puede cumplirse por eliminación. Fifa establece que una segunda amarilla en partido diferente provoca suspensión automática en el siguiente juego oficial.

En torneos como el Mundial, las tarjetas amarillas acumuladas se ‘limpian’ después de los cuartos de final, con el fin de asegurar que los jugadores no se pierdan la final por acumulación. Este reinicio no aplica retroactivamente para fases previas como las Eliminatorias, que son consideradas competiciones distintas.

Si la selección es eliminada tras ese partido final de Eliminatoria, y el jugador debe cumplir una suspensión por acumulación, la sanción se traslada y aplica en el próximo partido oficial que dispute la selección, sin importar si es un amistoso, partido de repechaje o fase inicial del torneo mundial.

El mismo caso se replica si se llega a presentar una expulsión en un partido de esa naturaleza, por lo que es determinante que los seleccionados clasificados tengan en cuenta ese detalle para evitarse complicaciones.

De hecho, el director técnico argentino Néstor Lorenzo tiene un reto especial con la Selección Colombia en su último partido contra Venezuela pues corre el riesgo con varios jugadores que vienen apercibidos.

Con el cupo asegurado después de golear por 3-0 a Bolivia en Barranquilla y la posibilidad de aprovechar a varios de los talentos presentes, se abre el camino para ejecutar cambios de cara al Mundial de 2026.

¿Qué cambios haría Colombia contra Venezuela en la Eliminatoria?

La Selección Colombia le apunta a cambios contra Venezuela en delantera para el último partido de la Eliminatoria al Mundial de 2026, aunque hay 12 jugadores que tiene la opción de proteger ante el riesgo de las amarillas.

Camilo Vargas, Andrés Román, Davinson Sánchez, John Lucumí, John Mujica, Yerson Mosquera, Juan Carlos Portilla, Jorge Carrascal, Richard Ríos, John Arias, Jaminton Campaz y Jhon Córdoba son los que vienen amonestados y ahora están en la convocatoria con el peligro.

Lo llamativo es que la mayoría de la zona defensiva titular corre el peligro, al punto que Daniel Muñoz se perdió el pasado partido precisamente por acumulación de amarillas en la fase clasificatoria.

En el arco, la posibilidad está con David Ospina para sumar un partido más en su historial o Kevin Mier para abrirle espacio a que tenga cada vez más minutos de experiencia en la portería nacional.

Yerry Mina, Santiago Arias y Deiver Machado son los tres defensas que, aparte de Muñoz, pueden llegar a cubrir la zona posterior sin tener alguna clase de peligro por una eventual amonestación que los deje fuera del primer partido.

La zona de volantes puede tener fácilmente a Kevin Castaño y Jefferson Lerma para no arriesgar a Richard Ríos y a Portilla, mientras que Marino Hinestroza puede contar con el respaldo de Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Luis Díaz para evitar a Arias, Carrascal y Campaz.

Para cubrirle el riesgo a Córdoba están como alternativas Luis Suárez y Dayro Moreno, lo que de paso le ofrecería un aire distinto a dos jugadores que buscan una alternativa en el equipo definitivo para el Mundial de 2026.

