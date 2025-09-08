Radamel Falcao García volvió a encender la ilusión de los hinchas de Millonarios con unas declaraciones que se viralizaron en redes sociales y que abrieron la puerta a la posibilidad de un regreso.

Aunque su salida del club bogotano fue reciente y dejó varios capítulos por cerrar, ‘el Tigre’ se mostró nostálgico con el equipo de sus amores y no descartó un nuevo encuentro con la camiseta azul.

En medio de una dinámica con seguidores organizada por uno de los patrocinadores de Millonarios, Falcao respondió a decenas de mensajes que recibió en sus redes sociales.

Entre ellos, algunos aficionados le expresaron su deseo de volver a verlo en El Campín, en familia, cumpliendo el sueño de varias generaciones que anhelaban disfrutar de su ídolo vestido de azul.

El delantero agradeció los gestos con frases que rápidamente se llenaron de comentarios emocionados. Una de las que más llamó la atención fue un mensaje con evidente nostalgia:

“Yo también extraño a toda la hinchada de Millonarios y jugar en El Campín”, indicó Falcao.

Acá, las palabras de Falcao:

De inmediato, muchos interpretaron esas palabras como una señal de que Falcao no ha cerrado del todo la puerta a regresar al club capitalino. Pero no fue lo único. En otra respuesta dirigida a un hincha y fotógrafo, soltó la frase que terminó de encender la ilusión:

“Santiago, gracias por las imágenes que me enviabas, de verdad que fueron muy lindas. Quién sabe… en un futuro nos volveremos a encontrar”, afirmó el samario.

La mención a un posible reencuentro dejó abierta la esperanza. En un contexto en el que el goleador está libre después de cerrarse varios mercados en Europa y otras ligas, la opción de verlo otra vez en Bogotá no parece tan descabellada.

Otros de los mensajes de Radamel Falcao fueron:

“Ha sido el sueño de muchos, así que muy contento de haberle brindado una alegría a tu familia”, “es un honor para mí que le hayas puesto a tu hijo mi nombre”, “siempre traté de dar lo mejor por Millonarios y por los hinchas”, “muchas gracias por todos los mensajes”, “les mando todo mi cariño”, “nunca dejen de luchas por sus sueños”.

¿Cómo fue la salida de Falcao de Millonarios?

La etapa de Falcao en Millonarios fue corta, pero intensa. Llegó con la expectativa de darle al club un título y de vivir, por fin, la experiencia de jugar en el equipo del que siempre confesó ser hincha. Sin embargo, su adiós se dio en medio de controversia.

El comunicado oficial del club fue bastante parco y no reflejó la magnitud del fichaje que había significado tener al máximo goleador histórico de la Selección Colombia en sus filas.

Más allá de los resultados deportivos, la despedida estuvo marcada por una rueda de prensa en la que el propio Falcao criticó a la Liga BetPlay. El delantero habló de errores arbitrales que, según él, parecían premeditados, e incluso mencionó la palabra “robo”.

Aquellas declaraciones no pasaron desapercibidas. El goleador recibió una sanción de cuatro fechas que quedó pendiente y su salida dejó un sabor agridulce: la ilusión de tenerlo en el equipo de sus amores se había cumplido, pero sin la gloria deportiva que tanto anhelaban los hinchas.

