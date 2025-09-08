En X no ha dejado de rondar y ser comentado el video de una mujer hincha de Millonarios que fue grabada orinando en las gradas durante el duelo contra la escuadra santafereña, correspondiente a la jornada diez de la Liga BetPlay y que culminó con un resultado en el que no se sacaron diferencia, pero sí con la expulsión de Iván Arboleda, jugador de la escuadra azul.

El empate en el clásico capitalino, que estuvo algo aburrido por la falta de goles, tuvo más acción en la tribuna, donde uno de los asistentes al duelo grabó a la aficionada haciendo sus necesidades, sabiendo que muy cerca hay servicio de baños, lo que levantó el repudio y las críticas de cientos de internautas que no entienden cómo pueden seguir pasando cosas así.

En las imágenes difundidas se ve a la mujer, que estaba con camiseta de Millonarios, agachada adelante de su silla con el pantalón abajo, mientras, al parecer, orina y es tapada con un saco por una asistente. Posteriormente, se levanta rápidamente, se sienta y trata de acomodarse el jean sin que su amiga deje de ocultar el acto.

El sujeto que grabó no alcanzó a tomar todo el acto, ya que hay una bandera de un seguidor del equipo que ocultó gran parte del repudiable hecho que deja malparados no solo a los seguidores del equipo azul, sino en general a los capitalinos, quienes en su gran mayoría han insistido en ser la casa de la Selección Colombia.

Nuevos baños en el campin. 😶 pic.twitter.com/v38XutqpCW — Alex (@VenteDigo1) September 8, 2025

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar el momento y soltaron duras críticas: “Esos rolos sí son cochinos”, “y esta guisa qué está haciendo”, “y así piden Selección. Hace falta mucha cultura“, “Bogotá es un pueblo grande”, “de razón tienen a ese equipo salado”, “yo sabía que se quitaban los zapatos, pero ahora hasta los calzones y los pantalones” y “menos mal no perdieron, o sino tiraban orina en vez de zapatos”, son algunas de las reacciones que se leen en la publicación.

¿Cuánto es la multa por orinar en el espacio público?

La multa por orinar en el espacio público en Colombia asciende a 759.200 pesos. Sin embargo, la sanción no es solo económica, ya que, además, la persona que comete esta infracción debe participar en un programa comunitario, una medida que busca generar conciencia sobre la importancia del civismo y el respeto por las normas de convivencia. Esta regulación, establecida en el Código de Policía, tiene como objetivo mantener la limpieza y el orden en las calles y espacios compartidos. La imposición de una multa y la participación en un programa comunitario son acciones que buscan disuadir este tipo de comportamientos, promoviendo una cultura de respeto hacia el entorno y el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las recomendaciones para ir al estadio El Campín? Para vivir una experiencia agradable en el estadio El Campín, la planificación es clave. Se recomienda llegar con suficiente anticipación al evento. Esto no solo le ayudará a evitar las largas filas en los controles de seguridad, sino que también le permitirá encontrar su asiento con tranquilidad y empaparse del ambiente festivo. Para prevenir los problemas de tráfico, una de las mejores opciones es utilizar el transporte público, ya que las vías aledañas al estadio suelen congestionarse horas antes de cada evento. Opte por ropa y zapatos cómodos que se ajusten a las condiciones climáticas de la capital, ya que el clima puede cambiar rápidamente. Además, antes de salir de casa, es fundamental que consulte la lista de elementos permitidos y prohibidos que publica cada equipo y organizador del evento en sus redes sociales. Prestar especial atención a las políticas sobre bolsos, correas y otros objetos contundentes, ya que el personal de seguridad es estricto con estos protocolos para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

