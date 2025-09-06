Ben Sherry comenzó a quedarse calvo a los 18 años y pasó varios años más buscando soluciones: medicamentos, pastillas, aceites, sueros y otros productos, pero nada le funcionó.

A los 26, el joven estadounidense decidió aceptar su situación. Según la American Hair Loss Association, dos tercios de los hombres experimentan pérdida de cabello antes de los 35, y un 16 % lo vive entre los 18 y 29 años, como él.

Hace unos meses, Sherry empezó a usar una peluca especial, conocida como sistema capilar. Compartió su experiencia en redes sociales, mostrando cómo la mantiene y desmitificando prejuicios de las personas.

Sus videos se volvieron virales, superando los 41 millones de vistas en TikTok y 19 millones en Instagram. Más allá del impacto visual, el joven abrió en sus redes conversaciones sobre autoestima, confianza y masculinidad.

Sherry asegura que su objetivo es normalizar la calvicie y demostrar que no se necesita ser perfecto para sentirse seguro.

Reconoce que perder el cabello puede afectar la salud mental, especialmente en la juventud, cuando la inseguridad es más fuerte. También recuerda comentarios dolorosos de conocidos que evidencian el estigma que aún existe.

Aunque mantener su sistema capilar es demandante, dice que por ahora le da confianza para enfrentar el mundo, con la esperanza de algún día sentirse cómodo sin usarlo.

