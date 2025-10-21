Tomita, quien cuenta con más de 700.000 seguidores en su cuenta @yukatomita de TikTok, compartió un video viral en el que muestra un divertido choque cultural en un restaurante junto a su esposo colombiano.

En la grabación, la pareja está en un restaurante donde un robot les lleva la comida. Mientras ella observa con naturalidad, su esposo decide saludar al robot con amabilidad, diciéndole “Hola, ¿cómo estás?”, lo que causó sorpresa y risas entre los presentes.

Aunque ella intentó explicarle que no era necesario hablarle a la máquina, él continuó conversando con el robot y agradeciéndole por el servicio.

La japonesa se mostró avergonzada y repitió varias veces “qué pena”, mientras su esposo, de origen paisa, disfrutaba del momento sin incomodarse. Para él, el gesto era una muestra de cortesía, no de burla.

En redes sociales, los internautas reaccionaron con humor, pero la mayoría destacó la actitud amable del colombiano, señalando que la educación y los buenos modales no deben perderse, incluso frente a una máquina.

Algunos comentaron que “todos los colombianos hubiéramos hecho lo mismo”, mientras otros bromearon diciendo que, gracias a esa cortesía, “cuando los robots dominen el mundo, Colombia se salvará”. El video se volvió viral por su toque humano y culturalmente entrañable.

