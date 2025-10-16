Mientras que un ‘influencer’ fue arrestado por vínculos con narcos, otro que estuvo en el ojo del huracán lanzó una aclaración en medio de una controversia que se armó a su nombre.

Camilo Cifuentes, reconocido ‘tiktoker’ que se ha caracterizado por el anonimato en medio de las labores sociales que comparte por medio de su cuenta en esa red social, fue tajante.

Todo el enredo para el hombre nacido en Manizales arrancó semanas atrás, por lo que el protagonista dio la cara y dejó mucha claridad en medio de las incógnitas del caso. El tema empezó en medio de la incertidumbre.

¿Qué polémica surgió con Camilo Cifuentes, ‘tiktoker’?

Camilo Cifuentes fue duramente juzgado a comienzos de octubre por usuarios de X (antes denominado Twitter) al calificar su apoyo a vendedores ambulantes y habitantes de calle como acto narcisista, a pesar de que el creador de contenido no muestra el rostro al ayudar.

Uno de los críticos afirmó que Cifuentes “es alguien que camufla su narcisismo en sus obras de caridad”, a lo que otra persona se sumó para soltar una crítica adicional a la iniciativa del caldense.

“Más que ‘narcisismo’, el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada”, aseguró la otra persona.

Esas pullas surgieron poco después de que se viralizó una supuesta cuenta en X con el nombre del creador de contenido, en la que se han publicado mensajes que llaman la atención por su particular tono. Todo eso abrió dudas.

“Los buenos somos más”, fue una de las publicaciones del espacio atribuido a Camilo Cifuentes, cuyo nombre se volvió tendencia precisamente porque buena cantidad de usuarios salieron a su defensa.

Lo cierto es que detrás de toda esa controversia una inesperada realidad salió a flote para aclarar qué pasa alrededor de esos raros mensajes que fueron parte de toda la polémica que se armó.

¿Cómo es el Twitter del ‘tiktoker’ Camilo Cifuentes?

Camilo Cifuentes, suplantado en varias ocasiones, confirmó que no tiene una cuenta de X (más conocido como Twitter por algunos) para la interacción con personas ni para la exposición de su labor social. Así cerró un capítulo en medio de la incertidumbre de más de uno.

La información quedó en evidencia luego de que alguien le preguntó a través de Instagram si el espacio usado en la red social en la que surgió la controversia era de él, lo que llevó a la respuesta contundente.

“Parcero, cómo estás? No, ese no es mío”, contestó Camilo Cifuentes desde la mencionada cuenta oficial, con lo que aclaró que no maneja una ningún usuario a su nombre en X para divulgar su trabajo en esa red social.

Esta es la captura de pantalla en la que la persona que lo replicó dejó en evidencia el engaño, por lo que advirtió en esa charla que iba a denunciar el caso en la anteriormente llamada Twitter.

Así, curiosamente, el creador de contenido dio la cara ante un tema que nació en una red social en la que surgieron extraños mensajes a su nombre y que abrió camino a una inesperada controversia.

¿Quién es Camilo Cifuentes, ‘tiktoker’ colombiano?

Camilo Cifuentes es un ‘tiktoker’ colombiano que ha ganado notoriedad por su labor social desinteresada en las calles de Colombia, en la que ha mantenido el anonimato al no mostrar su rostro.

Nacido en Manizales, Juan Camilo Jurado Cifuentes (su nombre completo) comenzó su labor en diciembre de 2024, cuando decidió ayudar a un joven con discapacidad que vendía dulces en las calles de su ciudad.

Este acto de solidaridad fue documentado en un video que rápidamente se viralizó, atrayendo la atención de personas que querían contribuir a la causa de este estudiante del Sena en una tecnología en mecánica industrial.

En sus videos, Cifuentes aparece entregando sumas significativas de dinero a vendedores ambulantes a cambio de productos como almuerzos, jugos y flores, con el fin de reconocer y recompensar su esfuerzo diario.

A pesar de su creciente fama, Cifuentes mantiene su identidad en el anonimato, explicando que su intención no es buscar reconocimiento ni protagonismo, sino que los verdaderos protagonistas sean las personas que ayuda.

Actualmente, Camilo Cifuentes cuenta con más de 4 millones de seguidores en plataformas digitales y recibe donaciones que le permiten continuar con su misión. Su trabajo ha sido ampliamente reconocido, y su ejemplo de generosidad ha inspirado a muchos a seguir su ejemplo de solidaridad en las calles.

