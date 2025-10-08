Detrás de múltiples temas que se viralizan en Colombia, hubo una particular situación por la que pasó uno de los creadores de contenido que se ha catapultado con mayor rapidez a nivel nacional.

Se trata de Camilo Cifuentes, uno de los denominados ‘influenciadores’ que acabó en medio de una inesperada controversia en redes sociales debido a un asunto que lo salpicó y se volvió tendencia.

¿Por qué es tendencia Camilo Cifuentes, ‘influencer’ colombiano?

Camilo Cifuentes, que se caracteriza por su anonimato para comprarles comida a los vendedores ambulantes para dársela a habitantes de calle, fue señalado con dureza por “narcisismo”.

“Camilo Cifuentes es alguien que camufla su narcisismo en sus obras de caridad”, escribió alguien desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter”, lo que desembocó en reacciones a favor y en contra.

Si bien la gran mayoría salieron en defensa del joven nacido en Manizales por la labor hecha, alguien se sumó al crítico del creador de contenido con otra pulla directa.

“Más que ‘narcisismo’, el problema de Camilo Cifuentes es que no cuestiona las causas que generan esos problemas sociales con los que busca ayudar. La caridad sin eso se queda en ‘la revolución de las cosas pequeñas’ de Pirry y esas vainas que no cambian al final del día nada”, agregó otra persona.

Lo cierto es que muchas personas salieron en defensa del ‘influenciador’, que de hecho no reaccionó en ese espacio a los señalamientos a pesar de que pronto su nombre se hizo tendencia.

Cabe remarcar que la comunidad más fuerte para el nacido en Manizales es en TikTok, pues desde hace poco empezó a moverse con X para replicar los casos de ayuda a personas.

Esta fue la publicación de la cuenta Es tendencia en Colombia en la que se hace referencia a la impensada razón por la que se viralizó esta vez el nombre del ‘influenciador’.

«Camilo Cifuentes», porque este influencer manizaleño de 28 años despierta variadas opiniones por comprarle comida a vendedores ambulantes para dársela a pobres.

Lo acusan de «camuflar su narcisismo mediante obras de caridad». 🤔

Otros cuestionan a críticos por no hacer nada.

🗣️ https://t.co/P6Wsu26aR3 pic.twitter.com/3Ja6tv5LPE — ¡Es tendencia en Colombia 🇨🇴! (@TendenciaEnX) October 8, 2025

¿Por qué es famoso influencer Camilo Cifuentes?

Camilo Cifuentes es un creador de contenido que se distingue frente a muchos ‘influenciadores ‘es que prefiere mantener su rostro oculto durante sus videos en los que lleva a cabo obras de caridad.

El joven evita la exposición personal para que el foco se encuentre en las personas a las que ayuda (vendedores ambulantes, emprendedores, adultos mayores) y no en él mismo.

Su contenido habitual consiste en recorrer ciudades como Manizales, Medellín y Bogotá para buscar puestos callejeros o pequeños comercios, comprar productos en grandes cantidades a esos vendedores y luego regalar lo adquirido o apoyarles de diversas maneras.

En sus videos suele utilizar frases como “yo afán no tengo”, un sello que identifica su estilo espontáneo y empático. Además, Cifuentes ha manifestado que no busca fama ni protagonismo: ha declarado que su motivación es el impacto social, las sonrisas y reacciones genuinas de quienes recibe su ayuda.

También ha denunciado que han usado su nombre en estafas, alertando a sus seguidores que no posee cuentas de Telegram ni solicita dinero por redes para supuestos regalos.

¿Quién es el ‘influencer’ Camilo Cifuentes?

Camilo Cifuentes, cuyo nombre completo es Juan Camilo Jurado Cifuentes, es un creador de contenido colombiano nacido en Manizales, de aproximadamente 28 años, que ha ganado gran notoriedad por su enfoque altruista en redes sociales.

Es un ‘influencer’ que combina anonimato con acción concreta, centrando su propuesta en solidaridad, visibilización del emprendimiento local y empatía hacia personas con menos oportunidades.

En redes, Camilo Cifuentes acumula millones de seguidores, especialmente en TikTok donde es más activo, y su contenido ha trascendido por viralidad y resonancia emocional.

Es un estudiante de tecnología en mecánica industrial en el Sena que inició su labor como creador de contenido con impulso social hace unos años, inicialmente con videos de humor que pronto evolucionaron hacia actos de generosidad impulsados por los valores inculcados por su familia.

“Vengo de una familia muy amorosa que me ha enseñado que es mejor dar que recibir”, reconoció en una entrevista con Telecafé, donde se dio a conocer sin mostrar todavía su rostro.

Un punto de giro en su camino se presentó cuando una seguidora le mandó 200 mil pesos para que siguiera su trabajo, un apoyo que usó para ayudar a dos personas en un gesto que se viralizó, llevándolo actualmente a más de 9.5 millones de seguidores en TikTok, 800 mil en Instagram y 326 mil en Facebook.

