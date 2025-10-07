Zelda Williams, hija del fallecido actor y comediante Robin Williams, expresó su molestia en redes sociales por los videos creados con inteligencia artificial que recrean la imagen y voz de su padre. En una publicación reciente, pidió a los usuarios que dejen de enviarle ese tipo de contenidos. La actriz y directora fue enfática al señalar que no desea ver esas imitaciones y que no representan en absoluto el legado del artista.

El mensaje fue compartido el lunes a través de las historias de Instagram de Williams, quien escribió: “Simplemente, dejen de enviarme videos con IA de papá”. La cineasta agregó: “Dejen de creer que quiero verlos o que lo voy a entender, no quiero y no lo haré. Si solo intentan molestarme, he visto cosas mucho peores; los voy a restringir y seguiré adelante.”

La publicación incluyó una dura crítica hacia el uso de inteligencia artificial en el mundo del entretenimiento. Williams calificó como ofensivo el hecho de que se recreen digitalmente figuras fallecidas, como su padre, sin consentimiento y con fines virales. En su mensaje dijo: “Si tienen algo de decencia, dejen de hacernos esto a él y a mí, a todos, incluso, punto final”.

Zelda Williams no solo habló desde su lugar como familiar, sino también como profesional de la industria. En su carrera ha dirigido películas como Lisa Frankenstein (2024), y se mostró preocupada por el impacto de estas prácticas en la integridad artística. En su declaración, criticó duramente a quienes usan IA para “transformar vidas humanas en basura terrible de TikTok”.

Además, Williams comparó estas recreaciones con productos artificiales y sin alma, al afirmar: “No están haciendo arte, están haciendo asquerosos hot dogs procesados con las vidas de seres humanos”. Con esa metáfora, buscó evidenciar cómo las recreaciones automáticas reducen trayectorias y memorias a simples contenidos de consumo digital.

La reacción de Williams se suma a una discusión global sobre los límites éticos de la inteligencia artificial, especialmente en la representación de personas fallecidas sin autorización de sus familias.

