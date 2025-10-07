Ganar la lotería puede parecer un milagro, pero en algunos casos se convierte en un verdadero martirio. Así lo demuestra la historia de un hombre que en Reino Unido, luego de recibir un premio millonario, protagonizó una desenfrenada celebración de tres meses que casi le cuesta la vida.

El afortunado identificado como Adam Lopez, de 39 años, según informó El Tiempo, decidió dedicar su fortuna a una interminable fiesta llena de excesos. Sin embargo, su cuerpo no soportó el ritmo y, gravemente deteriorado por las continuas celebraciones, su salud quedó en riesgo extremo.

“Me ha permitido vivir un poco de una vida que nunca había vivido, pero creo que lo hice mal, era agradable hasta que mi salud se convirtió en un problema”, indicó el hombre, de acuerdo con El Tiempo.

El británico residente en Mattishall se convirtió en millonario luego de ganar 1,000,000 de euros con un boleto de rasca y gana; sin embargo, el 10 de septiembre, Lopez fue trasladado de urgencia a un hospital con una embolia pulmonar bilateral, después de que un coágulo en su pierna se extendiera hacia sus pulmones.

“Sabía que lo que hacía iba a terminar tarde o temprano, y casi termina de la peor manera posible. Fue una enorme llamada de atención”, indicó el hombre, arrepentido, informó el citado medio.

¿Qué consecuencias sufrió el hombre que ganó la lotería?

Durante su convalecencia, expresó arrepentimiento y reconoció que su descontrol empezó cuando decidió renunciar a su trabajo como conductor de montacargas.

“No podía caminar, no podía respirar. Llamé a la ambulancia, me subieron en silla de ruedas desde mi casa y lo que más me cambió la vida fue estar acostado en la parte trasera de la ambulancia y escuchar las sirenas”, relató.

