Miles de fanáticos de Luis Alfonso asistieron este sábado 4 de octubre al estadio El Campín, en Bogotá, para disfrutar de su esperado concierto. Sin embargo, el evento tuvo críticas en redes sociales por una situación que se presentó en la zona de los baños.

Un video publicado por el creador de contenido Miller Arango Aguilar muestra que los orinales masculinos estaban justo al lado de la fila de mujeres que esperaban para ingresar a sus sanitarios. En las grabaciones se observa cómo, mientras los hombres orinaban, las mujeres quedaban de frente a la zona sin ninguna división adecuada.

Indignación por improvisación en baños en concierto de Luis Alfonso

El creador de contenido mostró los baños del estadio, con la larga fila de mujeres; algunas de ellas se quejaron:

“Horrible que los hombres orinen ahí al lado de la fila de las niñas… ¡Terrible!”, dijo una de las asistentes. Otra dijo que lo que ocurrió fue “muy incómodo” y “asqueroso”.

Arango entró al baño y mostró el espacio de los hombres, mientras a unos pocos metros estaban las mujeres.

A pesar de la evidencia mostrada en el video, hubo quienes le bajaron la caña al asunto y en los comentarios de la publicación dijeron que esa es una escena común en los estadios. Otros señalaron que esa fue una excepción y los baños, en su mayoría, estaban separados. Otro usuario señaló que, era tan larga la fila en el baño de mujeres, que ellas empezaron a hacer fila en el baño de hombres: “los hombres iban a los orinales y las mujeres a los cubículos”.

