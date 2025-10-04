Lo que comenzó como un simple intento por revivir recuerdos terminó convirtiéndose en un momento profundamente emotivo. Una joven decidió encender el celular que perteneció a su abuelo, quien falleció en 2023, sin imaginar que dentro de aquel dispositivo aún se escondían fragmentos de su vida que la harían revivir su ausencia.

(Lea también: [Video] Captaron extraña criatura en plena vía de Colombia y especulan que es alienígena)

La historia fue compartida en TikTok por la usuaria @ninitisa, y rápidamente se viralizó. En el clip, la joven relata cómo, tras cargar la batería y acceder al teléfono, comenzó a recorrer la galería del dispositivo, encontrando fotografías y videos que su abuelo había guardado antes de morir.

Entre los archivos, aparecían imágenes sencillas pero llenas de significado: los adornos del hogar, ‘selfies’ espontáneas, reuniones familiares y retratos junto a su esposa y su mascota. También encontró fotos suyas de cuando era estudiante, lo que despertó una avalancha de recuerdos.

Lee También

El momento más impactante llegó cuando, entre tantos archivos, la joven se topó con un video en el que su abuelo había grabado a toda la familia reunida. Al compartir ese fragmento en la plataforma, escribió una frase que resumía el peso emocional de su hallazgo: “No estaba emocionalmente lista para esto”.

(Vea también: Nieto le cumplió promesa a su abuela tras irse a España a trabajar: reencuentro es conmovedor)

El video superó las 728 mil reproducciones y acumuló más de 139 mil “me gusta”, reflejando la enorme conexión que causó entre los usuarios. En la sección de comentarios, miles de personas se mostraron conmovidas por la historia.

“Así es como él veía la vida”, escribió un usuario; otro agregó: “Estoy llorando”, mientras muchos coincidían en que “yo tampoco estaba preparado para esto”.

Más allá de la viralidad, el caso recordó la fuerza que tienen los objetos cotidianos —como un teléfono olvidado— para guardar la memoria emocional de quienes ya no están. En medio del ruido digital, el video se convirtió en un testimonio silencioso de amor, nostalgia y conexión familiar que continúa tocando corazones en redes sociales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.