El partido entre Junior de Barranquilla y América de Cali, disputado este jueves 2 de octubre en el estadio Metropolitano y válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, dejó más de una anécdota.

Aunque el conjunto barranquillero cayó 1-2 en condición de local, la derrota no fue lo único que dio de qué hablar: un hincha rojiblanco se robó todas las miradas cuando apareció en la ‘kiss cam’ durante el entretiempo.

Lo curioso del episodio, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, fue que el aficionado no solo aceptó el reto de la cámara (besar a la persona que se tiene al lado), sino que sorprendió al besar en la boca a dos mujeres que lo acompañaban en la tribuna.

Las cámaras de la transmisión captaron cómo el hombre sonrió con picardía al verse en pantalla gigante, miró a una de las mujeres y le plantó un beso en los labios.

Pero la historia no terminó ahí: segundos después, repitió la jugada con la otra acompañante, lo que desató la euforia de los hinchas alrededor y de quienes seguían el partido por televisión.

Incluso, Daniel Angulo, comentarista de Win Sports, no pudo contener su sorpresa y soltó en vivo una frase que ya es parte de la anécdota: “Vean lo de este señor… esto es una cosa de locos”.

Acá, el video de lo sucedido:

Mientras su equipo sufría en la cancha, pues perdía en el entretiempo 0-1, él terminó celebrando de otra manera: salió del estadio con dos besos en su cuenta personal, probablemente más feliz que cualquier otro hincha presente. En pocas palabras, el Junior perdió, pero él ganó.

Como era de esperarse, el clip circuló rápidamente en redes sociales y varios usuarios aprovecharon la oportunidad para bromear con la situación.

“El parcero metió más goles que Bacca en sus últimos 3 meses”, “deben cerrar el estadio”, “es la cabra”, “un goleador en la tribuna”, “el 9 que necesita Junior”, “invente Román, invente”, “el único feliz de la noche”, “tremendo ganador”, “ídolo”, “esperó ese momento por años”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

¿Junior se complicó en la Copa Colombia?

Junior, que había comenzado con buenas intenciones en el partido, terminó cediendo ante un América más efectivo. El 1-2 en contra dejó a la hinchada preocupada por el desenlace de la llave.

Más allá de la anécdota de tribuna, el conjunto ‘tiburón’ tendrá que remar contra la corriente en el duelo de vuelta. La derrota en casa obliga a los dirigidos por Alfredo Arias a buscar un triunfo en Cali si quieren seguir con vida en la Copa Colombia.

Por ahora, los hinchas barranquilleros tendrán que confiar en que el equipo pueda levantar cabeza. Sin embargo, el recuerdo del partido de ida quedará marcado no solo por el resultado, sino por el “show romántico” que un hincha protagonizó en el entretiempo, convirtiéndose en la sensación del Metropolitano.

