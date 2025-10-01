La derrota del Liverpool ante el Galatasaray por 1-0 en la segunda jornada de la Liga de Campeones ha encendido las alarmas en Anfield. No es solo el gol tempranero de penal convertido por Victor Osimhen en el minuto 12, ni el ambiente ensordecedor del Türk Telekom Stadium en Estambul, lo que duele a los hinchas ‘Reds’.

Es la sensación palpable de un equipo desdibujado, sin chispa en el ataque y con un mediocampo que parece extraviado. Y en medio de este bache, el nombre que resuena en las redes sociales no es el de Mohamed Salah —quien fue dejado en el banquillo por Arne Slot en una decisión controvertida—, sino el de Luis Díaz, el colombiano que el verano pasado fue vendido al Bayern Múnich en una operación que hoy muchos catalogan como un error garrafal.

Acá, un video que muestra lo feliz que está Luis Díaz en el Bayern:

Mientras tanto, Florian Wirtz, uno de los fichajes más costosos y prometedores de la temporada (valió 137,5 millones de euros), aún no responde a las expectativas. El alemán llegó con la etiqueta de futuro ‘crack’, pero en los primeros meses no ha podido marcar un solo gol ni consolidarse como pieza clave, lo que aumenta la frustración de los fanáticos.

¿Por qué los hinchas de Liverpool hablan de Luis Díaz?

El colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En el Bayern Múnich, Díaz se ha convertido en figura y en uno de los extremos más determinantes del mundo. Su velocidad, desequilibrio y capacidad de gol le han permitido ser protagonista tanto en la Bundesliga como en la Champions, donde los bávaros mantienen su ambición de conquistar el título europeo.

Cada actuación de Díaz en Alemania revive en los hinchas del Liverpool la nostalgia por aquel extremo que llegaba desde Porto y que, en Anfield, se ganó rápidamente el cariño de la afición. Su energía, sacrificio y capacidad para aparecer en partidos grandes hicieron que fuera considerado un jugador de ADN “red”.

En contraste, Florian Wirtz todavía no se adapta al ritmo del fútbol inglés. Pese a tener talento de sobra, su arranque con la camiseta del Liverpool ha sido discreto. No ha marcado goles y sus asistencias también son escasas.

“Vender a Díaz fue el error más grande en años”, “te extrañamos, Díaz”, “la venta de Luis Díaz por parte de Liverpool fue su segundo mayor error del verano”, “Luis Díaz, lo siento”, “el Liverpool no lo valoró y miren la basura que juega”, “él solo pedía no ser el número 18 en la lista de salarios”, “regresa, Díaz”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

En redes sociales, los hinchas del Liverpool extrañan mucho a Luis Díaz.pic.twitter.com/vG4fsUBX1C — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) September 30, 2025

Liverpool selling Luis Diaz and keeping Cody Gakpo was their second biggest mistake of the summer, after buying Florian Wirtz obviously. — Lea (@Lea_EFC) September 30, 2025

-Bayern Munich con Luis Díaz, invictos y 1 título.

-Liverpool sin Luis Díaz y con Wirtz, 1 final perdida y 3 partidos perdidos de 9. pic.twitter.com/cmFYcGfy05 — I7 (@Isahinho_) September 30, 2025

Cómo hincha del Liverpool desde los 12 años tengo el derecho de decirles que me decepcionaron, prefirieron dejar ir a su mejor atacante junto a Salah para pagar 150 MILLONES por Wirtz y seguir con Gakpo.

El solo pedía no ser el jugador número 18 en el ranking de salarios de… pic.twitter.com/SiBYMZBzdX — Cantillista 🪄⭐ (@Cantillista) September 30, 2025

Mientras tanto, Luis Díaz sigue sumando elogios en el Bayern. La prensa alemana lo destaca como uno de los jugadores más consistentes del plantel y varios analistas lo ubican entre los mejores extremos del planeta en la actualidad. Su capacidad de adaptación, su disciplina táctica y, sobre todo, su influencia en partidos grandes lo mantienen en la élite.

Para Colombia, además, es motivo de orgullo ver cómo el guajiro brilla en uno de los clubes más importantes del mundo. Sin embargo, en Liverpool la sensación es amarga: dejaron ir a un futbolista que podría haber sido clave en esta temporada de reconstrucción.

