Con la salida de Fernando Batista de la Selección de Venezuela, la federación de ese país está en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico que les permita ilusionarse con el Mundial de 2030.

Si bien Rafael Dudamel sonó como el principal candidato para asumir las riendas de la ‘Vinotinto’ después del fracaso en las Eliminatorias para la Copa Mundo de 2026, lo cierto es que la Federación Venezolana de Fútbol decidió nombrar Oswaldo Vizcarrondo como técnico interino, mientras definen al entrenador ideal.

Cabe resaltar que Vizcarrondo es muy recordado en el fútbol colombiano por su paso por Once Caldas; equipo con el que fue campeón de la Liga-II de 2010.

Junto a Oswaldo Vizcarrondo también estará otro jugador que brilló en Colombia, como el caso de Fernando Aristeguieta, delantero que vistió la camiseta del América de Cali en la temporada 19/20.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: Fecha FIFA de octubre. Estos son los 32 convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos internacionales de octubre.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Wman7J4qOz — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025

