A pesar de no tener un dominio claro del balón, la Selección Colombia logró adelantarse en el marcador ante Arabia Saudita, en el debut en el Mundial sub-20, cuando transcurría el minuto 64.

Un error infantil del central Mohammed bin Yahya Harun, le permitió a Jordan Barrera recuperar el esférico ante una presión alta y asistir a Óscar Perea, quien entró solo por el segundo palo para marcar el 1-0 final en el estadio Fiscal de Talca, en Chile.

(Vea también: Críticas a jugadores de la Selección Colombia Sub-20, previo al primer juego: “No termina bien”)

El ’10’ de la ‘Tricolor’ estuvo atento a la acción previa y se impuso en velocidad al defensor de Arabia Saudita para empujar el esférico al fondo de la red.

Lee También

¡GOOOL DE COLOMBIA! Jordan Barrera presionó, recuperó y asistió a Óscar Perea para el 1-0 ante Arabia Saudita.#MundialSub20EnDSPORTS ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/ZNHIcpQeNQ — DSPORTSCo (@DSportsCO) September 30, 2025

Óscar Perea, figura de la Selección Colombia en Mundial sub-20

Óscar Perea, de 20 años de edad, y surgido en Atlético Nacional, es una de las figuras de la Selección Colombia sub-20. El delantero fue protagonista en el Sudamericano sub-20 y es uno de los fijos en la escuadra de César Torres.

El delantero pereirano juega en el Estrasburgo de Francia y está valorizado en 2 millones de euros, según Transfermarkt.

* Pulzo.com se escribe con Z