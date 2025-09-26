A partir de este sábado, 27 de septiembre, los seguidores del fútbol se enfocarán en el torneo juvenil más importante de todos, el Mundial Sub-20, que se disputará en Chile.

Por los lados de Colombia hay mucha ilusión porque de la mano del técnico César Torres se ha hecho un importante trabajo para consolidar la idea y conseguir los objetivos.

De hecho, en el Sudamericano se mostraron muy buenas cosas con jugadores bastante interesantes, pero ahora se potenció más el grupo y por eso se cree que se puede hacer un muy buen papel.

Dónde ver el Mundial Sub-20

Ahora, pese a que son muchos compromisos que se disputarán todos los días, por televisión abierta (Caracol y RCN) solamente se podrán ver cuatro juegos de la primera fase, los tres del combinado nacional y el de la inauguración. Los juegos que se transmitirán por estos canales son:

Chile vs Nueva Zelanda – sábado 27 de septiembre: 6:00 p.m.

Colombia vs Arabia Saudí – lunes 29 de septiembre: 6:00 p.m.

Colombia vs Noruega – jueves 2 de octubre: 3:00 p.m.

Nigeria vs Colombia – domingo 5 de octubre: 6:00 p.m.

El resto de juegos se podrán ver por el canal DSports y su plataforma digital, por lo que solo las personas con este operador los podrán ver, o aquellos que paguen la aplicación por aparte.

Esta es la programación de la primera ronda del Mundial Sub 20 Chile 2025 con días, horarios y canales que emitirán en Colombia cada encuentro. pic.twitter.com/8S7vX7x4Zc — Gustavo Torres (@TorresTavo) September 23, 2025

Cuáles son los rivales de Colombia en el Mundial Sub-20

Vale la pena destacar que luego del sorteo, Colombia quedó ubicado en el grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Cuál ha sido el mejor resultado de Colombia en un Mundial Sub-20

La mejor participación de Colombia en un Mundial Sub-20 fue en 2003, cuando terminó en la tercera posición. Sin embargo, para esta edición hay una expectativa mucho mayor porque en los últimos dos torneos el combinado nacional salió en los cuartos de final.

