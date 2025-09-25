Después del partido de Copa Sudamericana, donde Independiente del Valle dejó atrás a Once Caldas, la euforia del triunfo desencadenó una controversial situación.

La noche del equipo ecuatoriano pasó de la gloria en el estadio a una bulliciosa pelea en el hotel donde se hospedaban, protagonizada por los mismos jugadores. El lugar del escándalo fue en un hospedaje ubicado en el kilómetro 5 de la Antigua Vía al Nevado, rumbo a Villamaría, Caldas, según informó Antena 2.

Este desagradable incidente, según el citado medio, duró varias horas y estuvo marcado por ruidos, gritos y hasta agresiones físicas. Sin embargo, algunos jugadores trataron de mediar la situación. Además, el portal publicó un video donde se ve una parte del enfrentamiento.

Jugadores de IDV habrían tenido una fuerte pelea en el hotel de concentración, una vez terminó el partido ante Once Caldas. pic.twitter.com/iPF6afsUqr — Antena 2 Deportes (@Antena2RCN) September 25, 2025

Cómo fue la eliminación de Once Caldas de la Copa Sudamericana

Lo más sorprendente es que todo ocurrió justo después de que los ecuatorianos clasificaran a las semifinales de la Copa Sudamericana al eliminar a Once Caldas.

El ‘Blanco blanco’ quedó fuera de la Copa Sudamericana en un partido lleno de tensión que se definió desde los once metros. El conjunto manizaleño se midió ante Independiente del Valle en el Estadio Palogrande, donde miles de hinchas esperaban celebrar una clasificación histórica.

Pese a que venía de ganar por dos goles a cero como visitante, el conjunto manizaleño se dejó empatar la serie en casa. Finalmente, en penales se definió su suerte y su rival fue más contundente anotando cinco tantos.

En esa instancia, Independiente del Valle mostró mayor efectividad, mientras que Once Caldas falló en momentos clave, perdiendo así la posibilidad de seguir en el torneo. La eliminación dejó un sabor amargo en la afición, que acompañó con fervor en las tribunas, y significó el cierre de un capítulo continental para el equipo blanco.

