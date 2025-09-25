La eliminación del Once Caldas en cuartos de final de Copa Sudamericana asombró, teniendo en cuenta que el club colombiano cerraba de local tras haber ganado 2-0 en Ecuador en el juego de ida.

En la previa del juego se viralizaron imágenes de los jugadores de Once Caldas brincando en el techo del bus que los llevaba al estadio y en medio de un ambiente en general triunfalista.

Así celebraba Once Caldas antes del juego:

Sin embargo, el fútbol hizo de las suyas y el Independiente del Valle empató la serie y se llevó la clasificación a semifinales por medio de la tanda de penales.

El ambiente triunfalista y hasta sobrador del Once Caldas en la previa del juego fue criticado por varios periodistas. Uno de ellos fue Néstor Morales, quien en Blu Radio arremetió contra la actitud de los caldenses.

“A mí me impresiona es la falta de sentido común. Las celebraciones son después de. Ese equipo Independiente del Valle es un equipo exitoso y nuevo, ha ganado títulos y lo ha hecho muy bien”, añadió Morales.

“Estos señores en Manizales, habiendo hecho lo del partido de ida, ganando de visitantes, se ponen a provocarlos, a despertar su furia, a retarlos. Independiente del Valle les dio una cachetada y les ganó anoche. Las imágenes terminan siendo un monumento al ridículo. Son el hazmerreír en el fútbol internacional, se pusieron a celebrar anticipadamente”, sentenció Morales.

