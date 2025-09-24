Este miércoles 24 de septiembre puede ser un día histórico para el Once Caldas de Manizales, ya que tiene la oportunidad de avanzar a la semifinal de la Copa Sudamericana.

(Ver también: Once Caldas sueña con semifinales: máxima seguridad y emoción en Palogrande ante Independiente del Valle)

Y es que en la llave contra Independiente del Valle, el conjunto colombiano lleva una ventaja de 2-0 gracias al doblete anotado por Dayro Moreno en el compromiso de ida, en el que el equipo del ‘Arriero’ salió a jugar de tú a tú y eso le dio resultados.

Este fue el resumen de ese compromiso:

A qué hora es Once Caldas vs. Independiente del Valle

Vale la pena recordar que este compromiso, correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, será a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle

A diferencia del compromiso de ida, este juego solo tendrá transmisión del canal Dsports y su plataforma digital, recordando que los derechos de este torneo para Latinoamérica los comparte con ESPN, que se enfocará en los juegos de la Copa Libertadores.

Posible titular de Once Caldas para medirse a Independiente del Valle

Justamente por la ventaja del resultado, se estima que Hernán Darío Herrera no haga muchos cambios con respecto al partido de ida, por lo que los once inicialistas serían:

James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía; Michael Barrios, Luis Sánchez, Mateo Zuleta; Dayro Moreno.

(Ver también: Dayro Moreno lidera un triunfo histórico de Once Caldas en Ecuador y acerca al club a semifinales sudamericanas)

Cómo le ha ido a Once Caldas en la Copa Sudamericana

Vale la pena destacar que esta ha sido una participación histórica porque es apenas la segunda vez que disputa este campeonato, pues la primera vez fue en 2019 cuando quedó eliminado en la fase 1 frente a Deportivo Santaní de Paraguay debido a un 3-1 en el marcador global.

Ahora, historia diferente es en Libertadores, ya que el torneo más importante del continente lo ganó en 2004, venciendo en la final a Boca Juniors de Carlos Bianchi.

