Escrito por:  Redacción Fútbol
Sep 25, 2025 - 7:11 am

La previa del partido de vuelta entre Once Caldas e Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Manizales estuvo marcada por un episodio que hoy tiene en el ojo del huracán al plantel dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera.

En redes sociales circulan varios videos que muestran cómo los jugadores arribaron al escenario deportivo saltando y celebrando encima del bus oficial del equipo, en una escena más cercana a una celebración de título que a la antesala de un partido definitorio de cuartos de final.

En las imágenes se observa a varios futbolistas del cuadro manizaleño, con el uniforme de concentración, gritando, aplaudiendo y brincando sobre el techo del vehículo, mientras los hinchas coreaban cánticos en las afueras del estadio.

Acá, un video de lo sucedido:

Algunos jugadores incluso grababan con sus celulares, registrando el momento para sus redes sociales. Esta actitud desató de inmediato comentarios divididos: para unos era una muestra de unión y cercanía con la afición, pero para la mayoría fue un gesto de exceso de confianza y falta de profesionalismo.

“Una vergüenza, parecían campeones antes de jugar”, “así no se respeta al rival ni a la institución”, “qué papelón”, “vergüenza continental”, “es lo más colombiano que vi en mi vida”, “no sorprende”, “qué falta de profesionalismo”, “eso es un irrespeto”, “qué pecho fríos”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Acá, otras imágenes de la situación:

Luego de terminal el partido, al técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, le preguntaron sobre lo sucedido y sus palabras fueron contundentes.

“Me contaron… a mí personalmente no me gusta celebrar antes de que se consigan [las cosas], me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, dijo el entrenador.

Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El partido no salió como lo soñaba el ‘Blanco blanco’. Pese a tener una ventaja de 2-0 a favor, los dirigidos por el ‘Arriero’ se vieron sorprendidos por la agresividad del conjunto ecuatoriano.

Al final de los 90 minutos, Independiente del Valle ganó 2-0 e igualó la serie 2-2, obligando a definir la serie desde el punto del penal. James Aguirre, arquero del Once Caldas, erró un cobro definitivo y posteriormente Independiente del Valle liquidó la tanda consiguiendo su paso a las semifinales.

Acá, el penal que definió todo:

