La previa del partido de vuelta entre Once Caldas e Independiente del Valle en el estadio Palogrande de Manizales estuvo marcada por un episodio que hoy tiene en el ojo del huracán al plantel dirigido por Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera.

(Vea también: Jorge Bava no es más el técnico de Santa Fe; confirman quién quedará encargado)

En redes sociales circulan varios videos que muestran cómo los jugadores arribaron al escenario deportivo saltando y celebrando encima del bus oficial del equipo, en una escena más cercana a una celebración de título que a la antesala de un partido definitorio de cuartos de final.

En las imágenes se observa a varios futbolistas del cuadro manizaleño, con el uniforme de concentración, gritando, aplaudiendo y brincando sobre el techo del vehículo, mientras los hinchas coreaban cánticos en las afueras del estadio.

Lee También

Acá, un video de lo sucedido:

Así llegaron los jugadores del Once Caldas al estadio antes del partido contra Independiente del valle. Trepados saltando en el bus, esto no es serio, no llegar concentrados y con la mente en el partido, que falta de profesionalismo, ahí está el resultado, eliminados y jugando… pic.twitter.com/QaMh6YGsku — Gol Garra (@ElGolGarracol) September 25, 2025

Algunos jugadores incluso grababan con sus celulares, registrando el momento para sus redes sociales. Esta actitud desató de inmediato comentarios divididos: para unos era una muestra de unión y cercanía con la afición, pero para la mayoría fue un gesto de exceso de confianza y falta de profesionalismo.

“Una vergüenza, parecían campeones antes de jugar”, “así no se respeta al rival ni a la institución”, “qué papelón”, “vergüenza continental”, “es lo más colombiano que vi en mi vida”, “no sorprende”, “qué falta de profesionalismo”, “eso es un irrespeto”, “qué pecho fríos”, son algunos de los comentarios que se leen en X.

Acá, otras imágenes de la situación:

JAJSJAJA ES LO MÁS COLOMBIANO QUE VI EN MI VIDA, QUE PECHO FRIOS pic.twitter.com/AInveJnmaP — Out Of Context Fútbol Ecuatoriano (@nocontextfec) September 25, 2025

La llegada de Once Caldas hoy al estadio Palo Grande quedará como una de las grandes imágenes del fútbol sudamericano sobre lo que NO hay que hacer previo a un partido. — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) September 25, 2025

Es el mayor papelón y falta de profesionalismo que recuerde en mucho tiempo. No sorprende, La Teoría. https://t.co/Y0JlIgnf3Q — Carlos Xavier Argüello (@CarlosXArguello) September 25, 2025

Esto es una vergüenza continental pic.twitter.com/GHucnL2tcF — Hablamos de fútbol (@insolado) September 25, 2025

Luego de terminal el partido, al técnico de Independiente del Valle, Javier Rabanal, le preguntaron sobre lo sucedido y sus palabras fueron contundentes.

“Me contaron… a mí personalmente no me gusta celebrar antes de que se consigan [las cosas], me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”, dijo el entrenador.

Javier Rabanal, DT de Independiente, sobre la llegada de Once Caldas al estadio: —“Me contaron cómo vivieron lo jugadores colombianos en el bus y a mí personalmente no me gusta celebrar antes que las cosas se consigan. —Sé que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos… pic.twitter.com/2L5kAe46os — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) September 25, 2025

Once Caldas quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El partido no salió como lo soñaba el ‘Blanco blanco’. Pese a tener una ventaja de 2-0 a favor, los dirigidos por el ‘Arriero’ se vieron sorprendidos por la agresividad del conjunto ecuatoriano.

Al final de los 90 minutos, Independiente del Valle ganó 2-0 e igualó la serie 2-2, obligando a definir la serie desde el punto del penal. James Aguirre, arquero del Once Caldas, erró un cobro definitivo y posteriormente Independiente del Valle liquidó la tanda consiguiendo su paso a las semifinales.

Acá, el penal que definió todo:

🌃🔵⚫️ La jugada de la noche: el penal de Layan Loor que clasificó a @IDV_EC @CocaColaAr pic.twitter.com/xHN5utbTsS — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) September 25, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z