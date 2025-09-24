Dayro Moreno no es solo sinónimo de gol, sino también de liderazgo, pues es el capitán del barco de Once Caldas, que sueña con la semifinal de la Copa Sudamericana.

Y es que, en la previa al juego de vuelta contra Independiente del Valle, el delantero tolimense quiso motivar a sus compañeros desde el primer momento, al despertarlos con gritos de aliento y golpes en la pared de los cuartos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bolavip Colombia (@bolavipco)

A qué hora juega Once Caldas por la Copa Sudamericana

Cabe recordar que Once Caldas se enfrenta este miércoles, 24 de septiembre, a Independiente Del Valle por la vuelta de los cuartos de Sudamericana y tiene la serie a favor, luego de derrotar al conjunto ecuatoriano por 0-2 en la ida.

El compromiso será a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.

Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle

A diferencia del compromiso de ida, este juego solo tendrá transmisión del canal Dsports y su plataforma digital, recordando que los derechos de este torneo para Latinoamérica los comparte con ESPN, que se enfocará en los juegos de la Copa Libertadores.

