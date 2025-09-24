Dayro Moreno no es solo sinónimo de gol, sino también de liderazgo, pues es el capitán del barco de Once Caldas, que sueña con la semifinal de la Copa Sudamericana.
Y es que, en la previa al juego de vuelta contra Independiente del Valle, el delantero tolimense quiso motivar a sus compañeros desde el primer momento, al despertarlos con gritos de aliento y golpes en la pared de los cuartos
“Arriba, arriba, papi. Llegó la hora de la verdad, concentración, por los tres puntos. Dale, mi gente. Vamos, mis amores. Con todo, dale”, vociferó el máximo goleador del fútbol colombiano.Lee También
El ADN "Matagigantes" de Independiente del Valle busca la hazaña ante Once Caldas en Manizales Once Caldas busca revancha y gloria: Manizales vibra con el sueño sudamericano ante Independiente del Valle Furiosa reacción de Vélez por propuesta de Mundial 2030 con 64 equipos: "Inmoralidad"
A qué hora juega Once Caldas por la Copa Sudamericana
Cabe recordar que Once Caldas se enfrenta este miércoles, 24 de septiembre, a Independiente Del Valle por la vuelta de los cuartos de Sudamericana y tiene la serie a favor, luego de derrotar al conjunto ecuatoriano por 0-2 en la ida.
El compromiso será a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales.
Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle
A diferencia del compromiso de ida, este juego solo tendrá transmisión del canal Dsports y su plataforma digital, recordando que los derechos de este torneo para Latinoamérica los comparte con ESPN, que se enfocará en los juegos de la Copa Libertadores.
