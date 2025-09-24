Se viven horas de máxima tensión en Independiente Santa Fe, a raíz de la muy posible salida del entrenador Jorge Bava para unirse a Cerro Porteño, club con el que ya habría firmado contrato.

Y es que el estratega uruguayo, que supo salir campeón de Liga con el conjunto ‘Cardenal’, dirigiría el juego de Copa ante Medellín y viajaría a Asunción para ser presentado oficialmente.

Salario de Jorge Bava en Santa Fe y oferta de Cerro Porteño

Fue a raíz de ello que el periodista Carlos Antonio Vélez dio detalles de cómo se está dando la salida de Bava de Santa Fe, la cual tiene que ver con una “venganza” entre empresarios y una muy buena suma de dinero.

El analista reveló que Bava se gana 45.000 dólares mensuales en Santa Fe, es decir, 174’915.000 de pesos, y que en Cerro le ofrecieron 90.000 dólares al mes, o sea, cerca de 349’830.000 de pesos colombianos.

“Le van a pagar 90.000 dólares allá y acá gana 45.000 dólares, le doblaron el sueldo a un técnico que tiene equipo y contrato firmado… Quién no va a ser seducido por el doble de lo que gana”, dijo Vélez en su programa ‘Palabras Mayores’.

Vélez explica lio entre allegados de Pékerman y Santa Fe

“Van a salir a desmentirlo… El gerente de Cerro Porteño es el señor Gabriel Wainer, que era el analista de rendimiento y ayudante en varias cosas de Pékerman, Pascual Lezcano, Garabello, Patricio Camps y Lorenzo, que hacen parte de la misma bolsa”.

“El señor es hoy el gerente deportivo y el que propone a Bava para Cerro Porteño, doblándole el sueldo de Santa Fe”.

“El problema con Santa Fe es que, en 2019, tenía un técnico de esa banda, que era Patricio Camps, que duró 3-4 partidos, llegó Eduardo Méndez y lo botó. Montan en cólera y demandan a Santa Fe, y Santa Fe pierde la demanda… Intervino Pascual Lezcano“.

“Hubo un resentimiento con Santa Fe, pasaron los tiempos y parece que esa herida no se cerró. Bava no es la panacea de la dirección como para que Cerro Porteño se lo quite a un equipo cuando tiene contrato. Ahí hay una enemistad vieja”.

