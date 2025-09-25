En el mundo del fútbol, donde las pasiones se encienden con la misma rapidez con que se apagan las ilusiones, pocos momentos capturan la esencia del deporte como una remontada heroica y un “te lo dije” bien merecido.

(Vea también: Kevin Mier es criticado (otra vez) por golazo que se comió desde la mitad de la cancha: video)

Así vivió el periodista ecuatoriano José Alberto Molestina la clasificación de Independiente del Valle a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de eliminar en una dramática tanda de penales a Once Caldas.

Lo que empezó como una advertencia precavida se convirtió en un video viral en redes sociales, recordando que en el fútbol, celebrar antes de tiempo es un pecado capital.

Lee También

Y es que, segundos antes de que el árbitro pitara el inicio del encuentro, Molestina sacó su teléfono y grabó un clip desde las gradas con el bullicio de fondo. El periodista no pudo contener su escepticismo al ver cómo los jugadores del Once Caldas descendían del bus del equipo, celebrando como si la serie ya estuviera en el bolsillo.

“No vaya a ser que se tengan que meter la fiesta por el… ¡No vaya a ser!”, exclamó Molestina con una mezcla de ironía y advertencia.

Acá, el video en cuestión:

A mis queridos y hospitalarios amigos de Colombia una lección: NUNCA SE FESTEJA ANTES DE TIEMPO. ¡Vamos Ecuador!

¡Vamos IDV!

💪🏻🫶🏼🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/7O6ElcwMta — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) September 25, 2025

El partido no defraudó. Independiente del Valle, dirigido por Javier Rabanal, salió con la garra de un equipo acorralado e igualó el global a 2-2, forzando la definición desde los once pasos. Al final, la tanda terminó 5-4 a favor de Independiente del Valle, que clasificó a semis por primera vez desde 2019, cuando levantaron el trofeo.

Desde la tribuna, Molestina no dejó pasar la oportunidad. Con el corazón latiendo a mil, grabó otro video aun con más ironía: “¡No vaya a ser… ¡No vaya a ser!”, gritó emocionado.

Pero la noche no terminó ahí para Molestina. En la zona mixta, el ecuatoriano se topó con un compatriota y juntos grabaron un tercer video.

“Nunca se festeja antes de tiempo”, dijeron los dos comunicadores.

¿Cómo fue la eliminación del Once Caldas de Sudamericana?

La debacle de Once Caldas en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 quedará grabada como un recordatorio de por qué el fútbol castiga la soberbia. Llegando con un 2-0 a favor luego de la ida en Quito, el equipo dirigido por Hernán Darío Gómez parecía tener un pie en semis.

El Palogrande, abarrotado con más de 31.000 espectadores, vibraba con la ilusión de revivir glorias pasadas. Los jugadores, en un gesto que hoy parece profético, bajaron del bus saltando y celebrando, convencidos de que el trámite estaba resuelto.

Sin embargo, el partido fue un monólogo ecuatoriano. Independiente del Valle, con la urgencia de remontar, dominó desde el pitazo inicial. En la tanda de penales, la tragedia se consumó: 5-4 perdió Once Caldas.

* Pulzo.com se escribe con Z