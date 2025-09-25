La portería de Cruz Azul, que alguna vez se presentó como un baluarte inquebrantable con la llegada del colombiano Kevin Mier, parece haberse convertido en un colador de errores inexplicables.

Este miércoles 24 de septiembre, en el marco de la Jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga MX, Cruz Azul empató 2-2 ante Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario —su casa temporal mientras se remodela el Estadio Azteca—, pero el foco de la jornada no fue el invicto intacto del equipo ni su liderato imbatible, sino el ‘oso’ que protagonizó el arquero de la Selección Colombia.

Y es que al minuto 35 del compromiso, Kevin Mier recibió un golazo desde más de 60 metros. Un tiro largo de Santiago Homenchenko lo dejó expuesto y humillado frente a su propia hinchada.

Acá, el video de la anotación:

El gol, que significó el 2-1 parcial a favor de Querétaro, dejó al público en ‘shock’ y rápidamente provocó una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios criticaron la falta de cálculo y la posición tan adelantada del arquero colombiano, mientras otros destacaron la viveza y precisión de Homenchenko para aprovechar el descuido.

Acá, algunos de los comentarios que se leyeron en X sobre Kevin Mier:

El balón está entrando a la portería y Mier todavía seguía viendo hacia arriba JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/dACLPB4MgD — Andre (@_AndreCA7) September 25, 2025

al "mejor portero de la la liga mx" Kevin Mier le siguen metiendo goles por estar fuera de su área?🤣🤣🤣

JAJDJAJSJSJSJSJSJSJAJAJSJSJAJAJJ pic.twitter.com/gLIxsYZnMj — 𝕞𝕖𝕟𝕪🇵🇷 (@menygg_) September 25, 2025

Mier se está sacando solito del mundial pic.twitter.com/oToGLiszmk — Hablamos de fútbol (@insolado) September 25, 2025

Kevin Mier en el segundo gol del Querétaro : https://t.co/qJvjq6MiK4 — Joelo Washed (@Jooy_cg) September 25, 2025

A pesar del error y del marcador adverso parcial (2-1 en contra en ese momento), Cruz Azul se repuso e igualó el partido 2-2. Con ese resultado, el equipo de Mier sigue siendo superlíder del Apertura 2025 y continúa con su invicto.

Sin embargo, para muchos hinchas es preocupante que su portero haya tenido ya varios descuidos de este tipo en tan poco tiempo. En encuentros anteriores, recuerdan, también cometió salidas imprecisas que costaron goles.

Kevin Mier, formado en Atlético Nacional y con experiencia en selecciones juveniles de Colombia, llegó a Cruz Azul con la expectativa de convertirse en el guardián del arco celeste y proyectarse internacionalmente. No obstante, estos errores han empañado su desempeño y han puesto en duda su titularidad.

A Kevin Mier ya lo habían criticado por goleada en la Leagues Cup

Este no es el primer capítulo polémico de Kevin Mier en Cruz Azul. Hace apenas unas semanas, el portero ya había sido blanco de fuertes críticas después de la goleada 7-0 que recibió el equipo frente a Seattle Sounders en la Leagues Cup.

En esa ocasión, los hinchas cuestionaron no solo su rendimiento bajo los tres palos, sino también su liderazgo en momentos adversos. La prensa mexicana también fue dura con él, señalando que un arquero de su categoría debía mostrar mayor solidez y temple en instancias internacionales.

Ahora, con este gol desde atrás del medio campo, los señalamientos se intensificaron. “No es la primera vez que le pasa”, “Cruz Azul necesita un portero más confiable” y “Mier no está para un equipo grande”, fueron algunos de los comentarios más repetidos en plataformas como X.

