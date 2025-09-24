La Selección Colombia Sub-20 ya afina detalles para lo que será su participación en el Mundial que se llevará a cabo en Chile a partir del próximo sábado 27 de septiembre, un torneo muy importante porque los principales ‘scouts’ del mundo están pendientes para fichar futbolistas a los mejores equipos del mundo.

(Ver también: ¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en Sudamericano Sub-20? Va contra la favorita)

Hace pocos días, el técnico César Torres presentó su lista definitiva para el Mundial, en la que dejó por fuera a dos jugadores muy importantes por casos de indisciplina: Keimer Sandoval y John Edwin Montaño.

“Montaño y Keiner son chicos que antes que futbolistas son seres humanos. Uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos”, dijo Torres.

Lee También

Y agregó: “Tienen aspectos disciplinarios por mejorar, agotamos todos los recursos con ellos y tomamos la decisión que no iban a estar más con el equipo porque no se adaptaban a las normas de convivencia”.

🚨Keimer Sandoval y John Montaño FUERA de la Selección Sub 20 por INDISCIPLINA🚨 🎙️“Tienen aspectos que mejorar, no se adaptaron a las normas de convivencia”: César Torres, DT de la Selección, en rueda de prensa 📻Reviva #ElVbarCaracol aquí: https://t.co/6ADl1QlkN4 https://t.co/LSXKYCnXLO pic.twitter.com/oA9RsUlLuf — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 20, 2025

Qué hicieron Keimer Sandoval y John Montaño, de la Selección Colombia

Pese a que Torres no ahondó en detalles de cuáles fueron esos hechos de indisciplina, algunos periodistas han averiguado y llegaron a una conclusión: todo fue cuestión de tragos.

Así lo confirmaron en la emisora La FM los periodistas Sebastián Heredia y Guillermo Arango, quienes en medio del programa deportivo de la tarde explicaron:

Abrieron la puerta de la habitación y estaban acabando con el minibar”: Sebastián Heredia.

“Era cerveza ¿No? Un montón de cerveza, un poco de latas de cerveza. Eso me contaron”: Guillermo Arango.

“Hicieron la ronda, abrieron el cuarto y estaban tomando”: Sebastián Heredia.

“La cifra que me dieron excede la de esta mesa de trabajo. La cifra (de cervezas) es exagerada”: Guillermo Arango.

Debido a esta situación, el cuerpo técnico decidió sacarlos justo antes del Mundial e irse con 21 jugadores, quienes representarán al país en este torneo que irá hasta el próximo 19 de octubre.

Cuáles son los rivales de Colombia en el Mundial Sub-20

Vale la pena destacar que luego del sorteo, Colombia quedó ubicado en el grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

(Ver también: Confirman nuevo amistoso de Selección Colombia, previo a Mundial 2026)

Cuándo juega Colombia en el Mundial Sub-20

El primer partido de la Selección Colombia, el equipo de César Torres, será frente a Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde. Luego se mide con Noruega el jueves 2 a las 3:00 de la tarde y cerrará su participación en la fase de grupos el domingo 5 a las 6:00 de la tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z