Desde el próximo sábado, 27 de septiembre, y hasta el próximo 19 de octubre se llevará a cabo el Mundial Sub-20 de la Fifa, un torneo de mucha importancia porque es donde salen muchas de las estrellas más reconocidas a nivel internacional.

Colombia logró su clasificación gracias al buen trabajo hecho en el Sudamericano Sub-20 que se llevó a cabo a principio de año, por lo que desde entonces el técnico César Torres ha buscado al equipo para hacer el mejor papel posible.

De hecho, este lunes, 22 de septiembre, entregó la lista oficial de 21 jugadores que representarán al país, los cuales son:

ordan García Bonnet – Fortaleza CEIF.

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING).

Luis Mena Padilla – Atlético Huila.

Simón García Valero – Atlético Nacional.

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira.

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING).

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA).

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC.

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín.

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional.

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional.

Kener González Mosquera – América de Cali.

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas .

José Cavadía Pedraza – América de Cali.

Joel Romero – América de Cali.

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA).

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG).

Joel Canchimbo Morales – Junior FC .

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR).

Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC .

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF.

