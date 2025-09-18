Radamel Falcao en una reciente entrevista recordó uno de los episodios más trágicos de su vida. Mientras estaba en la cúspide de su carrera, el delantero sufrió una dura lesión que le cambió la vida y lo dejó por fuera del Mundial 2014.

En un partido de Copa de Francia entre Mónaco (que para esa época era su equipo) y Chasselay, el defensor Soner Ertek ejecutó una barrida dura que terminó con un doloroso desenlace para el colombiano: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Falcao, en diálogo con el exfutbolista Mario Suárez, recordó esos días y cómo fue el proceso desde las primeras pruebas médicas hasta el momento en que José Pékerman, quien era el técnico de la Selección Colombia, tuvo que dejarlo por fuera de la convocatoria.

“Me acuerdo que esa noche que me traen en avión privado a mi casa y ya hacían llamadas. Yo ya sabía, el doctor me había hecho los test y la rodilla se movía para todos lados. No me lo habían confirmado, pero yo dentro de mí sabía“, indicó el futbolista.

La vida de Falcao no solo estaba marcada por el balón; en ese mismo periodo, el delantero colombiano acababa de ser padre, hecho que le brindó una nueva perspectiva de vida más allá del rectángulo verde.

“Fue un momento de lucha, difícil, le preguntaba a Dios por qué me había pasado eso. Por suerte, había llegado mi primera hija, ya no solo pensaba en fútbol, era más humano”, agregó Falcao.

El día que Falcao García lloró por no ir al Mundial 2014

José Pékerman, quien era el DT de la selección colombiana en ese momento, lo esperó hasta el último instante, antes de oficializar la nómina final que representaría a Colombia en Brasil 2014, según sus propias palabras.

“Fue un palazo durísimo. Dentro de todo, cuando me lesiono, traté de ser positivo; me decía que iba a hacer lo posible y después decidir en qué estamos. Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta el último momento”, manifestó con nostalgia el jugador.

Sin embargo, “El Tigre”, como es conocido Falcao, tuvo que quedar relegado a la banca, luego de recibir un duro golpe emocional al no poder tomar parte de la nómina.

“Tenía que dar la lista y la noche anterior me llamó para ver qué hacíamos. Le dije que no estaba. Yo no había llorado hasta ese momento, pero cuando ellos se fueron en el bus y yo me fui en el coche con mi amigo, me quebré y no aguanté más“, concluyó sobre el tema.

Aquella Copa del Mundo fue particularmente trascendental para Colombia, que había logrado su clasificación después de 16 años de ausencia, y Falcao fue uno de los actores principales durante las eliminatorias. Sin embargo, la adversidad tomó un giro inesperado para “El Tigre” y su talento tuvo que quedar guardado.

