La entrevista completa aún no se ha publicado, pero en uno de los adelantos que se publicaron, Falcao García, goleador histórico de la Selección Colombia, habló sobre uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su padre, Radamel Enrique García.

Y es que el exjugador de Millonarios indicó que el fallecimiento de su papá, en 2019, fue devastador, tanto así que presentó episodios de ansiedad y falta de respiración.

Falcao: opinión sobre Mbappé e interés del Real Madrid

En el espacio, Falcao también se refirió a Kylian Mbappé, figura del Real Madrid y con quien compartió durante su etapa en AS Mónaco. El ‘Tigre’, entre risas, indicó que cuando lo vio por ´primera vez dijo que era “buenísimo”, pero que “no se la pasa a nadie”.

Finalmente, sobre la oportunidad que tuvo de jugar en el Real Madrid, explicó que Florentino Pérez, presidente del club ‘Merengue’, lo intentó seducir con un mensaje en una servilleta, pero que no aceptó, ya que estaba en el Atlético de Madrid.

