Se acabó la espera y, finalmente, este martes 16 de septiembre arrancará la fase regular de la competencia de clubes más importante del mundo: la Champions League.

Con siete colombianos inscritos en el certamen internacional, un colombo-español y un juvenil en la reserva, la Liga de Campeones promete intensidad, goles y espectáculo, pues estarán clubes de élite como Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid, Barcelona y PSG aparecen como favoritos.

(Vea también: Exponen video de Jhon Jáder Durán en muy delicada situación: se prenden las alarmas en Turquía)

Quiénes son los colombianos que estarán en la Champions League 25-26

Luis Díaz, con Bayern Múnich.

Richard Ríos, con Benfica.

Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa.

Juan David Cabal, con Juventus.

Dávinson Sánchez, con Galatasaray.

Camilo Durán, con Qarabag.

Kevin Medina, con Qarabag.

Cabe resaltar que el joven arquero de la Selección Colombia, Alexei Rojas, aparece en los registros de la Uefa como uno de los juveniles que tiene el Arsenal como reserva para la Champions League 25-26.

Lee También

Asimismo, en Arsenal está Cristian Mosquera, central que supo ganarse la titular con Mikel Arteta ante la lesión de William Saliba, y que es colombo-español. El joven zaguero nació en España, pero sus padres son colombianos, por lo que cuenta con la doble nacionalidad.

Cómo se jugará la primera fecha de la Champions League

PSV vs. Union Saint-Gilloise, martes 16 de septiembre.

Athletic vs. Arsenal, martes 16 de septiembre.

Juventus vs. Borussia Dortmund, martes 16 de septiembre.

Benfica vs. Qarabag, martes 16 de septiembre.

Tottenham vs. Villarreal, martes 16 de septiembre.

Real Madrid vs. Marsella, martes 16 de septiembre.

Olympiacos vs. Pafos, miércoles 17 de septiembre.

Slavia Praga vs. Bodoglimit, miércoles 17 de septiembre.

Bayern Múnich vs. Chelsea, miércoles 17 de septiembre.

PSG vs. Atalanta, miércoles 17 de septiembre.

Ajax vs. Inter de Milán, miércoles 17 de septiembre.

Liverpool vs. Atlético de Madrid, miércoles 17 de septiembre.

Copenhague vs. Leverkusen, jueves 8 de septiembre.

Brujas vs. As Monaco, jueves 18 de septiembre.

Frankfurt vs. Galatasaray, jueves 18 de septiembre.

Sporting Lisboa vs. Kairat, jueves 18 de septiembre.

Newcastle vs. Barcelona, jueves 18 de septiembre.

Manchester City vs. Napoli, jueves 18 de septiembre.

* Pulzo.com se escribe con Z