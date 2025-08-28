Este jueves, 28 de agosto, se llevó a cabo el sorteo de la primera ronda de la Champions League 2025, en el que se definió el primer paso del camino rumbo a la final que se disputará en Budapest al cierre de la temporada.

De hecho, hay varios equipos que tienen como objetivo ese compromiso, como el Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, PSG y más, pero lo cierto es que queda un largo camino por delante y todo puede pasar.

Ahora, los aficionados quedaron sorprendidos porque la Uefa hizo un anuncio bastante llamativo que dejará frío a más de uno, teniendo en cuenta que habrá un cambio que hace años no se presentaba.

A qué hora será la final de la Champions League 2025-2026

Normalmente, la final de la Champions, que suele ser el último partido de la temporada, se jugaba a las 9:00 de la noche en Europa, lo que se traducía a las 2:00 de la tarde en Colombia.

Sin embargo, en las últimas ediciones se habían presentado problemas para el ingreso, el transporte y más, por lo que la Uefa tomó la decisión de poner dicho compromiso en un horario más temprano y accesible para la mayor parte del mundo.

Ahora, la final de este importante certamen será a las 6:00 de la tarde en Europa, es decir, las 11:00 de la mañana en Colombia, lo cual cambia los planes de muchas personas que se reunían siempre a ver estos encuentros después de almuerzo.

Dónde será la final de la Champions League 2025-2026

Vale la pena recordar que la final de esta temporada será en el estadio Ferenc Puskas de Budapest, Hungría, un escenario deportivo con capacidad para 70.000 espectadores y que fue fundado en 1953.

Esta será la primera final de Champions disputada en este escenario deportivo, pues hasta ahora el mayor compromiso que había albergado había sido la final de la Europa League entre Sevilla y el AS Roma en 2023.

