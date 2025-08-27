A diferencia de una figura de Selección Colombia que sobresale a nivel internacional, un representante del país en Europa tuvo una jornada para olvidar con su equipo durante su más reciente partido.

Jhon Jáder Durán sufrió una lesión en el remate de su juego con Fenerbahce contra Benfica en Champions League, duelo en el que el tradicional cuadro turco se despidió del prestigioso torneo de clubes.

En un escenario de críticas contra el colombiano en Turquía, la situación se pone mucho más sombría por una molestia que se presentó de manera insólita en el remate del enfrentamiento.

Video de lesión de Jhon Durán con Fenerbahce en Champions League

Jhon Jáder Durán cayó lesionado luego de saltar por un balón en el partido de vuelta de Fenerbahce contra Benfica, que se impuso 1-0 en la fase clasificatoria de la Champions League en detrimento del equipo turco.

El video de ESPN replicado en redes sociales mostró cómo el jugador se tomó la pierna derecha al caer de ese movimiento, sin que haya una complicación que en primera instancia sea visible. Por ahora no se ha divulgado ninguna clase de parte oficial, pero el gesto de José Mourinho fue de evidente molestia ante lo sucedido en el terreno.

De hecho, los comentaristas hablaron de un “picotazo” como parte de la molestia que sufrió el delantero colombiano de 21 años, cuya situación médica se convierte en una incógnita de cara a la convocatoria de Selección Colombia.

El equipo nacional tiene sus últimos dos partidos en la Eliminatoria al Mundial de 2026 contra Bolivia el jueves 4 de septiembre, mientras que el duelo ante Venezuela es el martes 9 de septiembre.

Cabe recordar que Durán salió de la pasada convocatoria por lesión, aunque luego de rumores de diferencias con el resto de sus compañeros en el seleccionado nacional en el empate sin goles contra Perú en Barranquilla. Eso ponía para algunos su presencia en el equipo en vilo.

Esta nueva lesión llega precisamente después de ese episodio y de una dura eliminación con Fenerbahce, por lo que la situación de Durán resulta insólita en medio de todo este panorama.

¿Qué pasó entre Benfica y Fenerbahce en Champions League de 2025?

Benfica y Fenerbahce se enfrentaron en una emocionante y decisiva eliminatoria durante la ronda de Play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, justo antes de la fase de liga principal del torneo. El enfrentamiento, disputado a doble partido en agosto de 2025, definió cuál de los dos equipos avanzaría a la máxima competición de clubes de Europa.

Al final de los dos encuentros, el Benfica logró imponerse y eliminar al Fenerbahce con un marcador global de 1-0, asegurando así su lugar en la prestigiosa fase de liga de la Champions League.

En el primer encuentro, disputado en el Estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul, el Fenerbahce no pudo imponerse en casa y empató sin goles. El equipo turco, dirigido por José Mourinho y el delantero Jhon Jáder Durán como refuerzo estrella, dejó abierta la serie crucial para el partido de vuelta.

La vuelta, jugada en el Estádio da Luz de Lisboa, fue un partido de alta tensión. El Benfica logró un triunfo clave al ganar por 1-0. Con este resultado, el equipo portugués se impuso en el marcador global y selló su clasificación.

Benfica avanzó a la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026, mientras que Fenerbahce, como resultado de la eliminación en esta ronda, desciende a la fase de liga de la UEFA Europa League, donde continuará su participación en competiciones europeas.

Lo cierto es que se convierte en una de las grandes decepciones para los fanáticos turcos, cuyas expectativas eran altas con la llegada de un Jhon Jáder Durán que tuvo actuaciones destacadas con Aston Villa en la pasada edición del torneo europeo.

