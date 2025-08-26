Si bien en la Liga 2025-II David González estuvo al frente de Millonarios, todo parece indicar que el entrenador estaría cerca de unirse al proyecto de Águilas Doradas.

Según indicaron en el programa regional ‘Clásico paisa’, González está en la lista de opciones del cuadro antioqueño para reemplazar al estratega argentino Pablo de Menuer, quien habría dejado el cargo tras la reciente goleada ante Bucaramanga (4-0),

Cabe recordar que, el pasado 20 de agosto, David González fue despedido de su cargo como entrenador de Millonarios, tras encadenar 6 fechas sin ganar y no alcanzar un cupo a la final en el semestre pasado.

En su reemplazo llegó Hernán Torres, estratega oriundo de Ibagué que supo ser campeón con el ‘Embajador’ en la Liga 2012-II y que ahora sumará un nuevo capítulo en el cuadro capitalino.

Actualmente, Águilas Doradas ocupa la casilla 16 en la tabla de posiciones de la Liga, con 7 puntos, producto de 1 victoria, 4 empates y 3 derrotas. Se espera que en los próximos días se defina el futuro de González, quien caería parado tras quedarse sin trabajo hace un poco más de una semana.

