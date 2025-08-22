Este viernes, 22 de agosto, Millonarios anunció oficialmente a Hernán Torres como nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de David González, quien dejó el cargo luego de la derrota ante Unión Magdalena por 1-2.

Mediante un comunicado oficial, el conjunto ‘Embajador’ confirmó la llegada del entrenador tolimense, quien es gratamente recordado en la institución por el título de Liga que logró en el segundo semestre de 2012.

“Cuenta con trayectoria en el fútbol colombiano donde ha dirigido a Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América y Atlético Bucaramanga. Además, suma experiencia internacional en clubes como Alajuelense (Costa Rica), Melgar (Perú) y Emelec (Ecuador)”, indicaron en Millonarios.

Contrato de Hernán Torres en Millonarios

Millonarios despejó dudas e informó que Torres firmó contrato por un año con Millonarios, es decir, hasta 2026.

“Millonarios FC da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año. Torres regresa al lugar donde ya dejó huella en 2012, año en el que condujo al equipo a la conquista de la Liga 2012-II”, precisó el club.

Cabe resaltar que Torres tendrá un duro reto con Millonarios en el cierre de 2025, pues tiene la misión de sacar al equipo del último lugar de la tabla y luchar por un cupo en los cuadrangulares finales.

¡Hernán Torres, Bienvenido de nuevo a la Familia Azul! 🖋🔥Ⓜ️ ▶️ Mas detalles en https://t.co/fTtSawCUE8 pic.twitter.com/tVTQadayeB — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 22, 2025

Qué dijo Hernán Torres sobre su llegada a Millonarios

“Estoy muy contento y muy complacido de volver acá, a esta institución tan grande como es Millonarios. Gracias a Dios, a la vida y al fútbol que estamos nuevamente en esta institución, trabajaremos y no ahorraremos ningún esfuerzo para que las cosas salgan bien, por conseguir lo que todos queremos y esperamos: triunfos y éxitos”, dijo Torres.

