En la rueda de prensa que dio Millonarios para comunicar la salida del reciente cuerpo técnico, se dejó claro que la intención de las directivas es buscar un entrenador con experiencia que logre sacar al equipo del bache deportivo.

Es así que, periodistas cercanos al club, filtraron que Hernán Torres es el elegido por la junta directiva para asumir el banquillo del conjunto ‘Embajador’, que actualmente marcha último en la clasificación general con 1 punto de 18 posibles.

La noticia, por su puesto, alegró a los hinchas de Millonarios, teniendo en cuenta que Torres fue campeón de Liga con el cuadro capitalino en 2012.

De hecho, el periodista Julián Capera informó que el estratega tolimense declinó la oferta que tenía del Real Cartagena para aceptar la propuesta del azul bogotano.

🚨 Acuerdo: Hernán Torres en Bogotá tras recibir hoy en la mañana la llamada de Gustavo Serpa. El entrenador se comunicó posteriormente con Real Cartagena para avisar que no viajará como había prometido y aceptará la oferta de Millonarios. Firmará hasta diciembre de 2026 🔜✍🏽 https://t.co/x1V9RfE4E5 pic.twitter.com/0LLudrIgBb — Julián Capera (@JulianCaperaB) August 22, 2025

Hasta cuán firmará contrato Hernán Torres con Millonarios

El periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta de X, indicó que, en un principio, Hernán Torres firmará contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026.

Asimismo, se conoció que el cuerpo técnico estará conformado por Jhon Durando, preparador físico, y Luis Asprilla, asistente técnico, quien además fue jugador de Millonarios en 2007.

El contrato entre HERNÁN TORRES y @MillosFCoficial sería hasta diciembre de 2026.

El entrenador estará llegando por la noche a la ciudad de Bogotá. pic.twitter.com/xUAWXSRW7n — Mariano Olsen (@olsendeportes) August 21, 2025

Finalmente, en La FM indicaron que una de las exigencias que Hernán Torres les puso a las directivas fue poder armar su proyecto deportivo y conformar una plantilla pedida por él para 2026.

