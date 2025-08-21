Luego de la derrota en Liga por 1-2 contra Unión Magdalena, que desembocó en la salida del entrenador David González, este jueves, 21 de agosto, Millonarios brindó una conferencia de prensa en la que se refirió al futuro técnico.

Enrique Camacho, presidente del club, indicó que Carlos Giraldo, miembro del actual cuerpo técnico, será el técnico encargado mientras definen al nuevo entrenador, el cual puede ser colombiano o extranjero.

“El equipo lo va a dirigir Carlos Giraldo, en la medida de que él ha venido trabajando con el cuerpo técnico, conoce el modelo que han implementado en 2025, él está muy familiarizado con la situación y es quien va a dirigir al equipo”, precisó Camacho, de cara al juego del próximo sábado contra Junior.

Incluso, el alto ejecutivo destacó que no estaban preparados para un cambio de entrenador, ya que tenían la confianza puesta en González.

“Nosotros no tenemos establecida una identificación del futuro técnico de Millonarios, porque estábamos apoyando el trabajo del profesor [David González]… Nos vemos obligados a esta situación, mi teléfono tiene una cantidad de solicitudes, estamos mirando con calma, pero con mucha velocidad, con el objetivo de hacer el mejor esfuerzo para tratar de ser finalistas”, detalló Camacho.

Y agregó: “La carpeta es muy ligera todavía, muchos nombres, poco estudio”.

