Por la situación “insostenible”, como el mismo David González lo dijo en rueda de prensa, Millonarios deberá buscar un nuevo técnico. A pesar la confianza que se depositaba en este nuevo proceso, la falta de jugadores con calidad y jerarquía no permitieron la continuidad del antioqueña que se va de la institución azul con una gran deuda.

Sin embargo, son varias las opciones que se barajan para suplantarlo. Periodistas cercanos a la dirigencia de Millonarios —muy cuestionada por estos días debido a las pésimas contrataciones, ventas y negocios que hicieron— han dado a conocer quiénes son los candidatos a llegar al ‘embajador’.

César Augusto Londoño aseguró que entre los 3 candidatos son Flavio Robatto (51), técnico argentino de Bolívar (Bolivia), Jorge Almirón (54) que recientemente salió de Colo Colo (Chile) y Hernán Torres (64), con un último paso en Deportivo Cali. En este último nombre coincide el periodista Guillermo Arango.

El técnico colombiano, concuerdan ambos periodistas, es el principal candidato para llegar a Millonarios. Si bien los 3 tienen pasado en el fútbol colombiano, Torres ya fue campeón con el ‘embajador’ en 2012 y las directivas conocen su trabajo.

Robatto, por su parte, ha sido campeón en Bolivia y estuvo en Millonarios como asistente de Rubén Israel. Esa época también fue complicada en lo deportivo, pero siempre ha expresado su deseo y cariño con la afición azul.

Almirón es el nombre que menos gusta entre los aficionados. Su paso por Atlético Nacional no fue el mejor (con una final perdida y acusaciones de ‘cometero’) y aunque sacó campeón a Colo Colo en 2024, su paso por Boca Juniors, Elche, Lanús, San Lorenzo, entre otros clubes, no fue el mejor. Su salida del club chileno se dio este 20 agosto.

El panorama parece oscuro por la crisis en la que está el equipo: es último en la tabla de posiciones y deberá buscar la clasificación en la Copa BetPlay, frente a Real Cartagena (serie que gana 3-1).

Según el VBar, el comité ejecutivo de Millonarios se reunirá este mismo jueves para tomar una decisión que lo acerque al nuevo entrenador, pero hasta el momento no hay nada claro.

Quién reemplazará a David González

Millonarios jugará este domingo contra Junior, en Bogotá, a las 8:30 p. m. Ese día, quien seguramente estará en el banquillo del técnico será Carlos Giraldo, quien es el director de las categorías inferiores y estaba como segundo asistente de David González.

Giraldo fue jugador de varios clubes en el fútbol colombiano y ha tenido experiencia como entrenador de Bucaramanga (club del que es ídolo) y Patriotas.

#DT Carlos Giraldo sería quien dirija a Millonarios este sábado frente al Junior en calidad de encargado. Fue técnico del equipo Sub20 el año pasado y pasó a ser miembro del cuerpo técnico del plantel profesional con David González.#EstamosEnTodosLados pic.twitter.com/REJjtCPZ7I — Mundo MILLOS (@MundoMillos) August 21, 2025

