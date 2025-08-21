Los Comandos Azules, reconocida barra de Millonarios, llevaron a cabo una protesta sin precedentes durante el último partido disputado por el equipo bogotano en el estadio El Campín. En medio de un ambiente tenso, miles de hinchas arrojaron más de 6.000 pares de zapatos desde la tribuna Lateral Norte hacia el campo de juego, en un claro y simbólico mensaje de inconformidad frente a la crisis deportiva que vive actualmente el equipo.

Este hecho se dio mientras Millonarios atraviesa uno de sus peores momentos recientes, ocupando los últimos puestos en la tabla de posiciones, lo que ha incrementado la frustración de la hinchada. El lanzamiento masivo de zapatos no solo dejó parte de la cancha cubierta de tenis, sino que también varios aficionados permanecieron descalzos en la tribuna, sumando así un gesto adicional a la protesta.

De hecho, en la salida del estadio y en las calles aledañas, varios videos se grabaron y comenzaron a circular en redes sociales mostrando a hinchas caminando descalzos por las calles de Galerias y el sector de la calle 57, en Bogotá. Incluso, algunos más arriesgados mostraron que se fueron al estadio sin medias y les tocó irse de esa manera para sus respectivas casas.

El trasfondo de esta acción por parte de los seguidores de Millonarios tiene como principal reclamo la falta de inversión por parte de la directiva del club. Según la percepción de la hinchada, la plantilla actual no cumple con las expectativas históricas de la institución, especialmente tras observar el éxito reciente de equipos rivales como Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, quienes han celebrado importantes títulos en las últimas temporadas o mejores participaciones en torneos internacionales, que da réditos económicos a las arcas de los equipos.

La protesta se centró en exigir a los directivos y a la gerencia del club que hagan los fichajes y cambios necesarios para que Millonarios vuelva a ser protagonista en los torneos nacionales e internacionales. Para muchos hinchas, la falta de contrataciones de nivel y la ausencia de proyectos deportivos sólidos han sido el principal motivo del bajo rendimiento colectivo, lo que aumenta las comparaciones y el descontento frente a la gestión de la administración.

La magnitud de la protesta fue tal que el partido entre Millonarios y Unión Magdalena debió ser suspendido temporalmente, mientras el personal de logística retiraba los zapatos del campo. Este hecho evidencia el nivel de hartazgo de los seguidores, quienes sienten que sus reclamos no han sido atendidos y que la dirección del club prioriza los aspectos económicos, relegando la competitividad futbolística necesaria para alcanzar triunfos y superar a sus tradicionales adversarios.

Incluso, la magnitud del resultado fue tal que desencadenó la salida del técnico David González, quien tuvo que dejar la dirección técnica del equipo, según lo que confirmó él mismo en la rueda de prensa: “Me comunicaron que no continúo porque la situación es insostenible y es entendible”, dijo el entrenador y exfutbolista, que no pudo cumplir con su promesa de salir campeón con Millonarios.

