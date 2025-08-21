Este jueves, 21 de agosto, Millonarios dio una rueda de prensa para oficializar la salida del técnico David González, quien deja el cargo luego de un inicio de Liga 2025-II muy flojo en el que solo ha sumado 1 punto de 18 posibles.

En la conferencia, Enrique Camacho, presidente del club, fue cuestionado sobre su continuidad en el cargo y señaló que en el “pasado” presentó su carta de renuncia, pero que esta nunca fue aceptada.

Si bien Camacho dio a entender que no piensa dejar el cargo de presidente de Millonarios, sí fue claro en decir que cualquier decisión está sujeta a la Junta Directiva, cuya reunión será el próximo lunes.

“El hincha tiene toda la capacidad de exigir, mi cargo siempre ha estado disponible, yo he renunciado tiempo atrás, pero no ha sido aceptada. La junta directiva toma decisiones sobre la interna del club”: Enrique Camacho, presidente de Millonarios. Ⓜ️ pic.twitter.com/ddYzys1KWh — Win Sports (@WinSportsTV) August 21, 2025

