author
Escrito por:  Felipe Galindo
Redactor     Ago 21, 2025 - 3:46 pm

Este jueves, 21 de agosto, Millonarios dio una rueda de prensa para oficializar la salida del técnico David González, quien deja el cargo luego de un inicio de Liga 2025-II muy flojo en el que solo ha sumado 1 punto de 18 posibles.

(Vea también: Muestran videos de hinchas de Millonarios saliendo descalzos de El Campín, y algunos sin medias)

En la conferencia, Enrique Camacho, presidente del club, fue cuestionado sobre su continuidad en el cargo y señaló que en el “pasado” presentó su carta de renuncia, pero que esta nunca fue aceptada.

“Mi cargo siempre esta encima del escritorio, en el pasado he presentado mi carta de renuncia por temas personas y en ese momento no se me ha aceptado”, dijo el ejecutivo.

Lee También

Si bien Camacho dio a entender que no piensa dejar el cargo de presidente de Millonarios, sí fue claro en decir que cualquier decisión está sujeta a la Junta Directiva, cuya reunión será el próximo lunes.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO