En un episodio que ha capturado la atención de las redes sociales y los aficionados al fútbol colombiano, un hincha de Millonarios se convirtió en el protagonista inesperado de una escena surrealista durante el partido contra Unión Magdalena en el estadio El Campín de Bogotá.

El video, que circuló ampliamente en plataformas como X (anteriormente Twitter), muestra a un joven descendiendo desde la tribuna norte, visiblemente frustrado, para recuperar el zapato que había lanzado como parte de una protesta masiva.

Este acto individual, en medio de un mar de calzado esparcido por la gramilla, no solo resaltó el descontento general de la hinchada, sino que también añadió un toque de humor y humanidad a un momento de tensión.

En las imágenes, se ve al hincha, un hombre de cabello largo y sin camisa, escalando con determinación sobre las barreras amarillas que separan las gradas del campo para posteriormente bajar con cuidado, aterrizando en la zona de arbustos que bordea la pista atlética, y luego avanzar hacia la cancha principal.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA EL ÚNICO PAR QUE TENÍA pic.twitter.com/UaANTTldpm — Juan Sebastian CAMPEÓN ⭐️🇮🇩🦁 (@JuanSebax85) August 21, 2025

El joven caminó con un solo pie calzado, gesticulando airadamente hacia la tribuna, donde otros aficionados le gritaron y lo señalaron. En un momento de ira, pateó algunos zapatos cercanos, como si estuviera desahogando su frustración no solo con el equipo, sino con la situación en general.

Finalmente, localizó su zapato perdido entre el desorden, lo recogió y emprendió el regreso, trepando de nuevo hacia las gradas bajo los ojos de seguridad y otros espectadores.

La escena, acompañada de la canción ‘Could you be loved’ de Bob Marley de fondo, desató risas y memes, convirtiendo al hincha en un “héroe involuntario” de la jornada. Sin embargo, detrás de esta anécdota hay un contexto más profundo de desilusión colectiva, que refleja el pasión y el sufrimiento de los seguidores de uno de los clubes más tradicionales de Colombia.

¿Por qué hubo lluvia de zapatos en El Campín?

El origen de la protesta fue, primero que todo, el pésimo momento deportivo que atraviesa Millonarios. Durante el partido contra Unión Magdalena, una bandera dirigida a los directivos con un mensaje contundente —“los directivos deberían pagar por ver a esta hinchada”— fue apenas el comienzo.

El desencadenante inmediato fue el segundo gol visitante, anotado por Jannenson Sarmiento, que rompió el empate parcial y reavivó el descontento en las tribunas. En respuesta, los hinchas, muchos de ellos desde la tribuna norte, comenzaron a arrojar sus zapatos al campo como un acto simbólico: “Pónganse en los zapatos de la hinchada”.

El impacto fue tan fuerte que el árbitro decidió suspender el partido aproximadamente por 15 a 23 minutos, mientras se controlaba la situación y se evacuaba a los jugadores hacia los vestuarios.

Además del lanzamiento de zapatos, en otras zonas del estadio también se arrojaron huevos, y la protesta llegó incluso a intentos de invasión al terreno de juego. Todo ello evidenció un ambiente fracturado entre el club, su hinchada y la directiva.

Por si fuera poco, luego del encuentro, se confirmó la salida del técnico David González esa misma noche, como consecuencia directa de la derrota y la crisis deportiva.

