Luego de algunas horas de rumores y versiones, finalmente, se conoció que Hernán Torres será el nuevo entrenador de Millonarios.

César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio, fue quien compartió la foto del estratega junto con Enrique Camacho, presidente del club.

Cabe recordar que Hernán Torres ya tuvo una primera etapa en Millonarios, en la que logró la hazaña de sacar al equipo campeón de Liga en 2012.

“Listo, Hernán Torres, nuevo técnico de Millonarios”, escribió Londoño en su cuenta de X.

Listo Hernan Torres nuevo técnico de Millonarios @MillosFCoficial pic.twitter.com/NpLOAKfrUq — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) August 22, 2025

Hasta cuándo firmará contrato Hernán Torres con Millonarios

El periodista Mariano Olsen, a través de su cuenta de X, indicó que, en un principio, Hernán Torres firmará contrato con Millonarios hasta diciembre de 2026.

Asimismo, se conoció que el cuerpo técnico estará conformado por Jhon Durando, preparador físico, y Luis Asprilla, asistente técnico, quien además fue jugador de Millonarios en 2007.

En La FM indicaron que una de las exigencias que Hernán Torres les puso a las directivas fue poder armar su proyecto deportivo y conformar una plantilla pedida por él para 2026.

