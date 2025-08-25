A la espera de una noticia muy esperada en el deporte colombiano, uno de los futbolistas que dejó una huella especial en la competencia acabó involucrado en una inesperada controversia del mundo de la farándula.

El tema surgió por un cruce con la creadora de contenido Yina Calderón, exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Canal RCN que dejó en evidencia su personalidad rebelde en una referencia sobre el exjugador

Santiago Arroyave, que hasta recibió regalos de James Rodríguez, fue un futbolista cuya historia de vida marcó un antes y un después, a pesar de que en los torneos no haya tenido una presencia tan extensa.

¿Por qué hubo molestia entre Yina Calderón y Santiago Arroyave?

Yina Calderón volvió a provocar indisposición con su irreverencia en redes sociales, luego de un comentario despectivo que hizo sobre un reconocido exfutbolista colombiano.

Se trata de Santiago Arroyave, jugador que se catapultó como el primero que compitió en Colombia a pesar de una malformación congénita por la que solo tiene un brazo. Debutó con Leones en un partido de Copa contra Pereira.

A pesar de que eso se presentó en 2018 cuando tenía 18 años y su carrera parecía proyectarse, abandonó pronto el fútbol y se dedicó a otras labores en redes sociales por las que se ha convertido en una celebridad.

De hecho, su reconocimiento público le ha permitido estar cerca de otras figuras pues Arroyave sostuvo un noviazgo con Mariana Zapata, creadora de contenido que estuvo cerca de llegar a ‘La casa de los famosos’.

Lo cierto es que Yina Calderón pasó por encima de todo ese camino y se refirió públicamente a él como “el muchacho del bracito”, para luego decirle de manera más despectiva “mocho”.

Eso provocó la molestia por parte del exjugador de Leones que cuestionó el comportamiento de la empresaria de fajas, de quien aseguró sabe que conoce su nombre y, de hecho, exigió respeto para ser llamado por el mismo.

“Me dio ira”, reconoció Arroyave que, a pesar de lo engorroso de la situación con Calderón, afirmó que no tiene ninguna clase de enemistad con la creadora de contenido a pesar de esa actitud.

La molestia entre ambos quedó a flote, en medio de un episodio en el que un referente del fútbol colombiano volvió a tomar protagonismo por una razón más que inesperada en el ámbito del entretenimiento.

¿Quién es Santiago Arroyave, exfutbolista colombiano?

Santiago Arroyave Cañas es un exfutbolista y figura pública colombiana, reconocido por su inspiradora historia de superación al convertirse en uno de los pocos futbolistas en el mundo en debutar profesionalmente a pesar de haber nacido con una malformación congénita.

Arroyave nació sin su antebrazo izquierdo debido a una condición llamada focomelia, pero esto nunca fue un impedimento para perseguir su sueño de jugar al fútbol al más alto nivel.

Nacido el 8 de julio de 1999 en Medellín (Antioquia), Arroyave demostró su talento y determinación desde muy joven. Se formó en las divisiones menores del club Leones FC, donde su habilidad como volante de creación zurdo, su técnica y su visión de juego le permitieron destacarse.

Su momento más significativo llegó el 3 de mayo de 2018, cuando, con 18 años, hizo su debut profesional con el primer equipo de Leones FC. Ingresó en los minutos finales de un partido contra el Deportivo Pereira por la Copa Colombia, cumpliendo el sueño que había perseguido desde niño y convirtiéndose en un símbolo de perseverancia.

Aunque su carrera en el fútbol profesional fue breve, su historia tuvo un profundo impacto en el deporte y en la sociedad. Demostró que las limitaciones físicas no definen el potencial de una persona. Tras su etapa en el fútbol, Santiago Arroyave supo reinventarse y capitalizar su historia para inspirar a otros.

Actualmente, es un exitoso influenciador y creador de contenido en redes sociales como Instagram y TikTok. A través de sus plataformas, comparte mensajes de motivación, superación personal y reflexiones sobre su vida, combinados con humor y contenido sobre su día a día, llegando a una audiencia de cientos de miles de seguidores.

Su transición de las canchas a las redes sociales lo ha consolidado como una voz influyente para la juventud, demostrando que la disciplina y la resiliencia del deporte pueden aplicarse a todos los aspectos de la vida.

